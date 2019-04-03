رياضة | ميسي وسواريز ينقذان برشلونة من فخ فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي وسواريز ينقذان برشلونة من فخ فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف فريق برشلونة الإسباني تعادلاً مثيراً من فريق فياريال بنتيجة 4-4 في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم بالجولة الثلاثين بالدوري.

انتهي الشوط الأول بتقدم برشلونة بهدفين مقابل هدف، سجل برشلونة بثنائية متتالية عن طريق كوتينيو ومالكوم في الدقيقة 12 و16 ثم سجل فياريال طريق سامويل في الدقيقة 23.

وفي الشوط الثاني سجل فياريال ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ايكامبي في الدقيقة 50 وإيبورا في الدقيقة 62 وباكا في الدقيقة 80 إلا أن ميسي قلب الطاولة على أصحاب الأرض بعد نزوله بدقائق

حيث سجل هدف برشلونة الثالث في الدقيقة 90 قبل أن يخط سواريز هدف التعادل في الدقيقة 93 لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي 4-4.

وبهذه النتيجة يرفع برشلونة رصيده للنقطة 70 في الصدارة فيما رفع فياريال رصيده للنقطة 30.