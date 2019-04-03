رياضة | ريال مدريد ينظر في عقود لاعبيه المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينظر في عقود لاعبيه المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظر نادي ريال مدريد الإسباني في عقود لاعبيه المعارين، حيث يمتلك النادي الملكي تشكيلة كاملة من اللاعبين المعارين، في جميع أنحاء أوروبا هذا الموسم وهم يدرسون بعناية مستقبل هذه المواهب.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن أبرز المعارين هما ماتيو كوفاسيتش ومارتن أوديجارد ولكن خططهما مختلفة، فاللاعب الكرواتي لا يملك علاقة رائة مع المدرب زين الدين زيدان ويريد الابتعاد عن أسوار الملكي، بينما أوديجارد يعتقد بأن الوقت قد حان للحصول على مكان داخل ريال مدريد.

Advertisements

كذلك المهاجمان راؤول دي توماس وبورخا مايورال، وهما معاران لأندية في الدوري الأسباني، ومع وجود مركز شاغر في الهجوم فالنادي يدرس مستقبلهما بعناية.