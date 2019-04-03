رياضة | ريال مدريد ينظر في عقود لاعبيه المعارين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد ينظر في عقود لاعبيه المعارين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ينظر نادي ريال مدريد الإسباني في عقود لاعبيه المعارين، حيث يمتلك النادي الملكي تشكيلة كاملة من اللاعبين المعارين، في جميع أنحاء أوروبا هذا الموسم وهم يدرسون بعناية مستقبل هذه المواهب.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" فإن أبرز المعارين هما ماتيو كوفاسيتش ومارتن أوديجارد ولكن خططهما مختلفة، فاللاعب الكرواتي لا يملك علاقة رائة مع المدرب زين الدين زيدان ويريد الابتعاد عن أسوار الملكي، بينما أوديجارد يعتقد بأن الوقت قد حان للحصول على مكان داخل ريال مدريد.
كذلك المهاجمان راؤول دي توماس وبورخا مايورال، وهما معاران لأندية في الدوري الأسباني، ومع وجود مركز شاغر في الهجوم فالنادي يدرس مستقبلهما بعناية.
ويعد أندري لونين اسم آخر في القائمة، الحارس الأوكراني البالغ من العمر 20 عامًا والمعار إلى ليجانيس، الذي لعب 5 مباريات فقط، حيث يعتمد مستقبله مع ريال مدريد على زيدان، فيما اذا كان سيستمر بـ نافاس وكورتوا أم إذا كان سيبيع أحدهما.
ثيو هيرنانديز الذي من المتوقع أن يرتبط مستقبله بـ مارسيلو في الموسم المقبل، حيث سيكون لدى ريال مدريد مارسيلو وثيو وريجيليون في الجهة اليسرى.