رياضة | أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. صفقة تبادلية كبري بين البرسا ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. صفقة تبادلية كبري بين البرسا ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف برشلونة تعادلًا قاتلًا أمام فياريال بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء وذلك في إطار منافسات الجولة الثلاثين في الدوري الاسباني "الليجا".

وفيما يلي نرصد لكم عبر موقع "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 2/4/2019:

1- سر رفض كوتينيو الانتقال إلى مانشستر يونايتد

كانت تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية، ذكرت أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع كوتينيو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبسبب قضاء كوتينيو خمس سنوات في صفوف ليفربول قبل رحيله لـ برشلونة، فإن اللاعب البرازيلي سيتجه لرفض الانتقال لليونايتد بسبب قوة المنافسة والخصومة بين ليفربول واليونايتد.

2- لوكا يوفيتش يتجاهل ريال مدريد وبرشلونة ويقترب من هذا النادي

وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن وكيل اعمال لوكا يوفيتش، فالي رمضاني، المقرب من رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، يحاول دعم ملف انتقال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الى تشيلسي.

3- كبار البريميرليج وعملاق فرنسا يتنافسون على كوتينهو

بحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية:، فإن أندية تشيلسي ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان جميعهم قاموا بالاتصال مع وكيل إعمال البرازيلي كوتينهو، للبحث عن إمكانية انتقال اللاعب.

وأشار التقارير إلى أن تشيلسي يريدون توفير الأموال لشراء كوتينهو من جراء بيع إيدين هازارد لريال مدريد الإسباني، لكنهم بحاجة إلى رفع العقوبة المفروضه عليهم من اليويفا.

4- تقرير.. برشلونة يقترب من خطف حلم ريال مدريد بصفقة تبادلية

قالت شبكة "ميدياست سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة بشأن صفقة تبادلية محتمله بين باولو ديبالا وفيليب كوتينيو.

وأصبح مستقبل كوتينيو مع برشلونة غامضاً بسبب قلة المشاركة وعدم تقديم أوراقه خلال الفرص التي أتيحت له حيث لم يقدم المستوى المعهود عنه عندما كان مع ليفربول الانجليزي.

5- مالكوم "نحس" على برشلونة

وأعلن فالفيردي منذ قليل التشكيلة الأساسية لبرشلونة والتي شهدت تواجد البرازيلي مالكوم في التشكيلة الأساسية للفريق.

ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن برشلونة خسر 4 مباريات من أصل 46 مباراة رسمية لعبها هذا الموسم كان من ضمنهم ثلاثة مباريات عندما تواجد مالكوم في التشكيلة الأساسية.

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6- طلبات ميسي أوامر.. برشلونة يتحرك لإنهاء الصفقة الكبري

وأشارت التقارير، إلى أن ليونيل ميسي نجم الفريق الكتالوني، طالب إدارة ناديه بضرورة وسرعة حسم صفقة يوفيتش خلال الفترة القادمة، خاصة وأن ريال مدريد يسعي هو الآخر للظفر بخدمات مهاجم فرانفكورت.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أوضحت في وقتٍ سابق إلى أن البلوجراتنا تراجع عن الصفقة بسبب سعر اللاعب الذي وصل إلى 60 مليون يورو.

7- ماسكيرانو يدافع عن ميسي

قال ماسكيرانو في تصريحات تلفزيونية: "إذا تم اقصائنا من دور المجموعات في مونديال كأس العالم ومع ميسي، كان سيكون هذا الفشل اسوأ من الخروج ضد فرنسا في دور خروج المغلوب".

وأكمل: "إنتقاد ميسي لا يتعلق حول ادائه في المُباريات بل في الصحف من أجل الاثارة، إنتقاد ميسي لا يتعلق حول ادائه في المُباريات بل في الصحف من أجل الاثارة".

8- برشلونة يعقد صفقة تبادلية من العيار الثقيل مع يوفنتوس

وأوضحت شبكة سبورت ميدياسيت الإيطالية أن نادي برشلونة يفكر في إقحام نجمه البرازيلي فيليب كوتينيو في صفقة تبادلية مثيرة مع يوفنتوس من أجل الحصول على خدمات اللاعب الأرجنتيني باولو ديبالا.

وذكرت الشبكة الإيطالية الشهيرة أن برشلونة يستعد للتفاوض مع يوفنتوس بشأن صفقة تبادلية محتملة بنقل كوتينيو إلى البيانكونيري مقابل ذهاب ديبالا إلى الكامب نو.

9- حسم الجدل حول هدف ميسي المثير في إسبانيول

وقال خوان إجناسيو جالاردو مدير صحيفة ماركا الإسبانية بالأمس: بعد الجدل الذي حدث بعد هدف ليونيل ميسي في إسبانيول ، قررت إنه من الأفضل مراجعة الهدف والعمل على تصحيحه.

ووفقًا للصحيفة الشهيرة ، تم تشكيل لجنة خاصة ، اليوم الثلاثاء ، من قبل الماركا مكونة من 7 أشخاص لمراجعة الهدف لتحديد هوية صاحبه.

وبعد تحليل الهدف من هذه اللجنة ، كان هناك 3 أشخاص ضد احتساب الهدف باسم ليو ميسي ، بينما قام 4 أشخاص بتأييد احتسابه لميسي.

10- حسم مصير مالكوم مع برشلونة

أكد النجم البرازيلي خلال هذه التصريحات التي نتقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، أنه يرغب في البقاء مع النادي، والاستمرار في المنافسة مع زملاءه حتى يحصل على فرصته بالمباريات.

وأشارت الصحيفة الكتالونية، إلى أن هناك اتفاق بين مالكوم ووكيله للاجتماع بإدارة برشلونة ببداية شهر إبريل للحديث عن وضعه بالفريق، ولكن بعد مشاركته في مباراة السبت الماضي، أصبحت رؤية اللاعب البرازيلي متغيره بعض الشيء وطلب من وكيله تأجيل الاجتماع للتركيز فقط حول هدفه مع الفريق في المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي، ومحاولة المساعدة في تحقيق حلم الثلاثية الذي ينتظره عشاق البلاوجرانا.