رياضة | ماني: نعلم ما يجب علينا لتحقيق الدوري الإنجليزي

وقال اللاعب السنغالي: "لكي أكون صريحاً، أعتقد أننا بحاجة إلى الفوز بجميع المباريات، حتى لو لم يكن الأمر سهلاً".

وأضاف: "في بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا بعد الاستراحة الدولية لأننا لم نقم إلا بثلاث دورات تدريبية معًا، كان الجميع بعيدا ولكن الآن عدنا وبدأنا بفوز مهم للغاية".

واختتم: "لكي نكون صادقين، كانت مباراة صعبة حقاً ضد توتنهام، لم نخلق العديد من الفرص، يجب أن نحترمهم لأنهم كانوا منظمين جيدًا ولعبوا جيدًا أيضًا، لكنني أعتقد أن أهم شيء هو الحصول على النقاط الثلاث وهذا كل شيء".