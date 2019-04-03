رياضة | ماتيب يكشف عن خطة ليفربول لتحقيق البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماتيب يكشف عن خطة ليفربول لتحقيق البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يتوقع النجم الدولي الكاميروني جويل ماتيب، حدوث الكثير من التحولات والمنعطفات في السباق على تحقيق لقب البريميرليج بالأسابيع المقبلة.
وقال المدافع الكاميروني: "أعتقد أنه سيكون من الصعب على الفريقين لعب النوع من هذه المباريات دون خسر نقاط".
وواصل ماتيب عن إصابة فيرجيل فان دايك: "أعتقد أنه ليست سيئاً للغاية، بعد مباراة، يعاني بعض اللاعبين دائمًا من بعض الإصابات الصغيرة لكني لم أسمع شيئًا آخر، لذلك أعتقد أنه سيكون لائقًا".
ماتيب عن فان دايك :" كان لفيرجيل تأثير كبير على الدفاع بأكمله ، ولكنه الأمر يبدأ من الأمام ، فنحن نضغط على الخصم ، إنه يجعل الحياة أسهل بالنسبة لنا ، الفريق بأكمله يدافع بشكل أفضل".