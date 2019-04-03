رياضة | ماتيب يكشف عن خطة ليفربول لتحقيق البريميرليج

يتوقع النجم الدولي الكاميروني جويل ماتيب، حدوث الكثير من التحولات والمنعطفات في السباق على تحقيق لقب البريميرليج بالأسابيع المقبلة.

وقال المدافع الكاميروني: "أعتقد أنه سيكون من الصعب على الفريقين لعب النوع من هذه المباريات دون خسر نقاط".

وواصل ماتيب عن إصابة فيرجيل فان دايك: "أعتقد أنه ليست سيئاً للغاية، بعد مباراة، يعاني بعض اللاعبين دائمًا من بعض الإصابات الصغيرة لكني لم أسمع شيئًا آخر، لذلك أعتقد أنه سيكون لائقًا".

ماتيب عن فان دايك :" كان لفيرجيل تأثير كبير على الدفاع بأكمله ، ولكنه الأمر يبدأ من الأمام ، فنحن نضغط على الخصم ، إنه يجعل الحياة أسهل بالنسبة لنا ، الفريق بأكمله يدافع بشكل أفضل".