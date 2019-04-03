رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 2 أبريل.. مجزرة في الملكي والصفقة الأهم تقترب بشدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ريال مدريد اليوم الثلاثاء الموافق 2 أبريل 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها اقتراب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان وإيدين هازارد نجم تشيلسي من الانضمام للملكي.

وإليكم أهم أخبار ريال مدريد اليوم :

- خطة بـ250 مليون يورو حال فشل ريال مدريد في ضم مبابي

كشف الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إيندا عن مفاجأة قوية حول صفقة ريال مدريد المنتظرة لتدعيم خط الهجوم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رغبة ريال مدريد القوية في التعاقد مع كيليان مبابي نجم خط هجوم باريس سان جيرمان.

وأوضح الصحفي الإسباني أن حال عدم قدرة نادي ريال مدريد على التعاقد مع كيليان مبابي فالخيار الثاني سيكون هاري كين.

وأشار إلى أن نادي ريال مدريد يرصد 250 مليون يورو من أجل تقديم عرضًا قويًا لنادي توتنهام لضم مهاجمه المميز وهداف السبيرز والبالغ من العمر 26 عاماً.

- التشيرنجو يكشف موعد انضمام مبابي إلى ريال مدريد

فجرت وسائل الإعلام الفرنسية مفاجأة من العيار الثقيل عن موعد وصول كيليان مبابي أيقونة باريس سان جيرمان إلى ريال مدريد الإسباني.

وقد ارتبط اسم مبابي مرارًا وتكرارًا بالانضمام إلى ريال مدريد لتدعيم الخط الهجومي للميرينجي ، خاصة منذ عودة زين الدين زيدان على مقاعد بدلاء الفريق الملكي مرة أخرى.

واستقر كيليان مبابي في باريس منذ وصوله في عام 2017 ، وهو أولوية لزين الدين زيدان في ريال مدريد استعدادًا للموسم المقبل.

- مذبحة نجوم في ريال مدريد .. 14 لاعبًا مرشحين للرحيل عن الملكي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية اسبانية أن ريال ان هناك ما لا يقل عن 14 لاعبا داخل النادي الملكي ما زال وضعهم معلقا حتى نهاية الموسم الحالي، وإن كانت فرص رحيلهم عن الفريق المدريدي كبيرة جدًا.

وكان زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد قد أكد اجراء بعض التعديلات والتغييرات على مستوى اللاعبين نهاية موسم 2018 - 2019، فيما يسعى الريال الى ضم احد لاعبي خط الوسط ايدين هازارد او بول بوغبا وهذا ما يفتح الباب امام بعض اللاعبين لاتخاذ القرار بالرحيل عن النادي الملكي.

ونشرت صحيفة "ماركا" الاسبانية أسماء اللاعبين المرشحين للرحيل عن ريال مدريد وهم: فاييخو ، ماركوس يورنتي ، ايسكو، ماريانو دياز، كريم بنزيما، كيلور نافاس، غاريث بايل، ابراهيم دياز ، فيدي فالفيردي ، لوكا زيدان، رافاييل فاران، مارسيلو، ولوكاس فاسكيز ".

- زيدان يحسم مصير جاريث بيل وفاران في ريال مدريد

كشف الصحفي الإسباني جوسيب بيدريرول عن مصير الثنائي الويلزي جاريث بيل، والفرنسي رافائيل فاران مع ريال مدريد خلال الموسم المقبل.

وقال "بيدريرول" في تصريحات صحفية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد أعطي الويلزي جاريث بيل الضوء الأخضر من أجل الرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أما بالنسبة لـ"فاران" قال: " فاران بالنسية لزيدان خطًا أحمر لا يُمس"، في إشارة لاستمرار اللاعب مع الفريق المدريدي في الموسم المقبل.

- فاران سلاح ريال مدريد لحسم صفقة الموسم

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في التفكير الجاد نحو استخدام فاران مدافع الفريق لدمجه ضمن صفقة تبادلية كبري.

ذكر موقع ديفنسا سنترال، أن فاران يرغب في الرحيل عن ريال مدريد في ظل توتر علاقته مع إدارة النادي بسبب عدم تكريمه في الماضي عقب فوز المنتخب الفرنسي بالمونديال.

واضاف الموقع أن فاران يشعر بأنه شخص غير محبوب في ريال مدريد لذلك اتخذ قراره بالبحث عن وجهة جديدة في الموسم المقبل..

واشار الصحفي إلى أن بيريز قد يستغني عن فاران في حالة واحدة وهي دخوله في صفقة تبادلية مع مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وهي الصفقة التي ينتظرها زيدان في ريال مدريد بفارغ الصبر.

- ريال مدريد يفجر مفاجأة بخصوص التعاقد مع زميل محمد صلاح

قرر نادي ريال مدريد الأسباني التراجع عن التعاقد مع السنغالي ساديو ماني لاعب ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي ادواردو اندا أن سِاديو ماني كان من أولويات ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل, ولكن تم التخلي عن فكرة التعاقد معه بُسبب مطالب ليفربول، حيث طلب النادي الانجليزي 230 مليون يورو للتفريط في اللاعب.

- زيدان يوجه رسالة قاسية لمنتقديه بسبب ابنه "لوكا"

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، على الانتقادات التي تعرض لها بعد مشاركة ابنه "لوكا" في المبارة التي جمعت الفريق الملكي مع فريق هويسكا، في الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال "زيدان" في تصريحات صحفية: "لوكا يلعب لريال مدريد لمدة 16 عاما، مثله مثل داني كارفاخال. لوكا واحد منهم، ثم يريد الناس اللجوء لحجة العلاقات الشخصية.. هذا أمر لا يهمني".

- خطوة رسمية من هازارد للانضمام إلى ريال مدريد

اتخذ البلجيكي إيدن هازارد لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي أولى الخطوات الجادة تمهيداً للانضمام إلى ريال مدريد في الصيف المقبل.

أفاد موقع الدون بالون الإسباني، أن هازارد بدأ في البحث عن منزل في مدينة مدريد خلال الفترة الماضية للانضمام للفريق الملكي بالموسم الجديد.

- صحيفة فرنسية تُفجرها: مبابي في ريال مدريد

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يخطط نادي ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز لحسم عدة صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة وذلك لتدعيم صفوف الفريق بعد الموسم الحالي الكارثي.

وارتبط نادي ريال مدريد بالتعاقد مع الفرنسي الدولي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان لكن تظل الأمور غامضة بسبب تمسك إدارة نادي العاصمة الفرنسية ببقاءه.

وقالت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أن مبابي سيلعب في ريال مدريد في الموسم المقبل بكل تأكيد وتصر على أن زيدان يلعب دوراً هاماً في تلك الصفقة.

- زيدان يفاوض 5 لاعبين للانضمام لريال مدريد

يكثف فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني المفاوضات مع العديد المميزين خلال الفترة الحالية لإقناعهم بالانضمام للفريق الملكي بالصيف القادم.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد يتفاوض مع 5 لاعبين بالفترة الحالية بعد إغلاق صفقة إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي مقابل 50 مليون يورو.

واضاف الموقع، أن التوقيع الثاني الذي يسعي الريال لحسمه هو التعاقد مع هازارد لاعب وسط تشيلسي وسط رغبة واضحة من زيدان بضم اللاعب.

وكان الريال قد عرضاً لضم هازارد مقابل 80 مليون يورو لكن في تشيلسي طلبوا رفع هذا المبلغ للسماح للاعب بالرحيل في الصيف المقبل.

أما الصفقة الثانية التي يرغب الريال في حسمها هو الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد والذي لن تقل صفقته عن 150 مليون يورو كما أن الريال سيواجه صعوبة كبيرة بعدما منح اليونايتد المدرب سولسكير عقد دائم.

أما الصفقة الثالثة فهو الصربي لوكا يوفيتش مهاجم انتراخت فرانكفورت ولنك ستكون هناك منافسة قوية مع برشلونة الذي يسعي لضم اللاعب ليكون بديل للمهاجم الحالي لويس سواريز.

ولم يخرج كيليان مبابي من القائمة التي يتفاوض معها ريال مدريد، لأنه واحد من الأسماء التي وضعها زيدان على طاولة بيريز لكن المطالب المادية من باريس سان جيرمان قد تعرقل الصفقة بعدما طلب 350 مليون يورو.

والصفقة الأخيرة هو كوليبالي مدافع نابولي ربما يكون بديلاً محتمل لرحيل الفرنسي فاران عن الفريق بعد شائعات رغبته في اتخاذ رحلة جديدة خارج البرنابيو.

لوكا يوفيتش يتجاهل ريال مدريد وبرشلونة ويقترب من هذا النادي

كشفت تقارير صحفي بريطانية، أن النجم الدولي الصربي لوكا يوفيتش، مهاجم فريق إينتراخت فرانكفورت قد لا ينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة الإسبانيين. ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن وكيل اعمال لوكا يوفيتش، فالي رمضاني، المقرب من رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، يحاول دعم ملف انتقال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الى تشيلسي. ووفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورت" البريطانية، فإن وكيل اعمال لوكا يوفيتش، فالي رمضاني، المقرب من رومان ابراموفيتش رئيس نادي تشيلسي الإنجليزي، يحاول دعم ملف انتقال المهاجم الصربي لوكا يوفيتش الى تشيلسي. وفي السياق ذاته أكدت التقارير على أنه بحال تم تجميد عقوبة الانتقالات المفروضة على تشيلسي، فإن اللاعب سينتقل للبلوز.

تقرير.. برشلونة يقترب من خطف حلم ريال مدريد بصفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن وجود صفقة تبادلية محتملة بين ناديي يوفنتوس وبرشلونة ويأتي ذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت شبكة "ميدياست سبورت" الإيطالية، أن يوفنتوس يتفاوض مع برشلونة بشأن صفقة تبادلية محتمله بين باولو ديبالا وفيليب كوتينيو. وأصبح مستقبل كوتينيو مع برشلونة غامضاً بسبب قلة المشاركة وعدم تقديم أوراقه خلال الفرص التي أتيحت له حيث لم يقدم المستوى المعهود عنه عندما كان مع ليفربول الانجليزي. فيما يعد ديبالا أحد المتضررين بانضمام كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس لذلك؛ فأن اللاعب الأرجنتيني قريب من الرحيل عن السيدة العجوز في ظل تواجد رونالدو ودوجلاس كوستا. وكانت تقارير صحفية قد ربطت بين الأرجنتيني ديبالا وريال مدريد منذ الشتاء الماضي حيث يريد الملكي تدعيم خط هجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

5 مدافعين على مائدة ريال مدريد لتعويض الرحيل المحتمل لـ"فاران"