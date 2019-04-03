انت الان تتابع سيد عبد الحفيظ يرد: أنا وطني أكثر منك ومن عائلتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٥٤ م

وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رسالة إلى أحد الأشخاص الذي يهاجمه باستمرار ويشكك في وطنيته، مشيرًا إلى أنه يحترم الجميع في كل وقت. وقال عبد الحفيظ، خلال تصريحاته مساء اليوم الثلاثاء، لقناة الأهلي، إن الوسط الرياضي قبل عام 2005 في مصر كان يتميز بالبساطة والهدوء، موضحًا أنه مضطر للرد على أمر شخصي لأول مرة، قائلًا: «مش هتشكك في وطنيتنا حضرتك ولا هتزايد علينا، أنا من أسرة مصرية بتحب مصر كقيادة وشعب، وأي فرد في البلد، حتى معاك إنت شخصيًا».

وتابع: «عندما تعرض هذا الشخص للإساءة من إعلامي تونسي لم أقبل ذلك رغم الخلافات بيننا، وقمت بالرد عليه فهذه أخلاقنا، لا أعلم لماذا تفعل ذلك، فأنا وطني ومصري أكثر منك ومن كل عائلتك». وتابع: «من الممكن أن أقبل أسلوب الضغط على المنافس لكن التشكيك في الوطنية مرفوض، لا بد أن يكون هناك وقفة