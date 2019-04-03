انت الان تتابع بعد اعتراضه على لاسارتي.. الأهلي يغرم حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:١٤ م

حسين الشحات

قرر جهاز الكرة بالنادي الأهلي توقيع غرامة مالية على حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عما بدر منه خلال مباراة الاتحاد السكندري، واعتراضه على الجهاز الفني للمارد الأحمر عقب خروجه ونزول رمضان صبحي بديلًا له في الدقيقة 63. وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، إن جهاز الكرة قرر تغريم حسين الشحات بسبب ما بدر منه واعتراضه على الجهاز الفني للأهلي بعد تغييره في مباراة الاتحاد السكندري، وفقًا للائحة العقوبات داخل النادي الأهلي.

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وانفعل حسين الشحات لاعب الأهلي في أثناء خروجه وأشاح بيده في وجه الجهاز الفني عند خروجه من المباراة، حيث رفض مصافحة زملائه ومدرب الأحمال وقام بدفع يد الأخير عندما حاول مصافحته، بالرغم من أن الشحات لم يكن ظاهرًا خلال المباراة حتى لحظة خروجه. وافتعل حسين الشحات أزمة خلال مباراة الأهلي والزمالك الماضية