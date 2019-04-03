انت الان تتابع شوبير يستفز جماهير الزمالك بعد فوز الأهلي (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢٩ م

شوبير

أثار أحمد شوبير نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد أن احتفل بفوز الأهلي على الاتحاد السكندري وهو ما استفز مشاعر جماهير الأندية الأخرى وعلى رأسها جمهور الزمالك، حيث نشر أحمد شوبير عبر صفحته صورة على معلول الذي أحرز الهدف الأول في شباك الاتحاد وكتب عليها "علي.. وعمره ما كان معلول"، بالإضافة إلى نسر الأهلي، وهو الحال نفسه بعدما صنع رمضان صبحي الهدف الثاني لصالح جمعة، حيث نشر صورة رمضان صبحي خلال مراوغته مدافع الاتحاد السكندري وعلق عليها "رمضان جانا".

احتفال شوبير أثار غضب الجماهير وهو ما دفعهم للهجوم عليه عبر صفحته عن طريق التعليقات، لأنه نائب رئيس اتحاد الكرة الذي يدير المنظومة الكروية في مصر، ومن المفترض أنه يقف على مسافة واحدة من جميع الأندية ويرعى مصالحها، لكن ما فعله شوبير اليوم عبر صفحته جعل الجماهير تؤكد أنه غير محايد على عكس ما يحاول تصديره