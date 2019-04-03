انت الان تتابع الأهلي يتصدر الدوري مؤقتًا بثنائية في الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ٠٩:٢٦ م

الأهلي والاتحاد

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزًا مثيرًا، على نظيره الاتحاد، بهدفين نظيفين، سجلهما علي معلول، وصالح جمعة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز، وجاء الهدف عن طريق علي معلول في الوقت القاتل، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى 55 نقطة، ليرتقي إلى الصدارة مؤقتًا لأول مرة هذا الموسم، في المقابل تجمد رصيد زعيم الثغر عند 32 نقطة في المركز التاسع.

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بداية المباراة جاءت هادئة، في ظل تحفظ الفريقين، ومع مرور الوقت سيطر لاعبو الأهلي على وسط الملعب، لكن دون خطورة على مرمى الاتحاد، وشهدت الدقيقة 36 أخطر هجمات الشوط الأول، بعدما تسلم عمار حمدي الكرة، وراوغ ياسر إبراهيم وانفرد بمحمد الشناوي، وسدد كرة، تصدى لها الأخير ببراعة، لينتهي الشوط الأول سلبيًا. في