بسبب ربيعة.. تفاصيل خناقة الأهلي والاتحاد

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تحرير:أحمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٠:٢٢ م

خناقة الأهلى والاتحاد

شهدت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والاتحاد السكندري مشادة بين رامي ربيعة مدافع القلعة الحمراء وخالد قمر مهاجم زعيم الثغر، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، وفاز بها الأحمر بهدفين دون رد، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. البداية جاءت من قبل بداية اللقاء، حيث شنت جماهير الاتحاد السكندري هجومًا عنيفًا على لاعبي النادي الأهلي خلال عمليات الإحماء، الأمر الذي أجبر جماهير الأهلي للرد على تجاوزات الفريق السكندري وتوجيه السباب لهم.

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السباب تواصل خلال المباراة، وهاجمت جماهير الاتحاد لاعبي الأهلي طوال المباراة، وفور تسجيل علي معلول الهدف الأول، شنت جماهير الاتحاد سيلا من السباب نحو لاعبي الفريق الأحمر، الأمر الذي أجبر رمضان صبحي ورامي ربيعة للتوجه لجماهير زعيم الثغر والإشارة لشعار الأهلي والتلويح بأنه رقم واحد. الأمر تطور بين رامي