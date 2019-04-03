انت الان تتابع أول تعليق من الأهلي على تصرف حسين الشحات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:سعد الدين محمود ٠٢ أبريل ٢٠١٩ - ١١:٢١ م

علق محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي، على لقطة اعتراض حسين الشحات، نجم الفريق الأحمر، لحظة استبداله في مباراة الاتحاد السكندري. وقال يوسف خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الثلاثاء، من برنامج «نمبر وان»، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، على قناة النهار، إن أي لاعب لديه رغبة في الوجود دائمًا، لتقديم كل ما لديه لصالح الفريق. وشدد: «الأهلي يملك عددا كبيرا من النجوم بين صفوفه ولا يوجد نجم واحد، لذلك لا بد أن يتحلى جميع اللاعبين بالالتزام والانضباط».

وأوضح مدرب الأهلي أن التعقيب على مثل هذه التصرفات يتولاها سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي. وانفعل حسين الشحات لاعب الأهلي في أثناء خروجه وأشاح بيده في وجه الجهاز الفني عند خروجه من المباراة، حيث رفض مصافحة زملائه ومدرب الأحمال، وقام بدفع يد الأخير عندما حاول مصافحته، بالرغم من أن الشحات

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