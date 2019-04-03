انت الان تتابع الشحات ينضم لقائمة المشاغبين في الملاعب المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أعاد إلى الأذهان مشاهد الغضب والاعتراض التي سيطرت على العديد من اللاعبين بسبب استبدالهم في المباريات

أصبح حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والصفقة الأغلى في تاريخ الدوري المصري، مصدر الأزمات الأول في الفريق خلال الفترة الماضية، فبعد أزمته في مباراة القمة بسبب عدم مشاركته في اللقاء وتركه مقاعد البدلاء، عاد اللاعب اليوم وتصدر المشهد خلال مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري بعد أن تم استبداله في الدقيقة 64 والدفع برمضان صبحي بدلًا منه، حيث خرج اللاعب غاضبًا ورفض مصافحة المدير الفني مارتن لاسارتي، بل إنه قام بدفع يد المدرب العام عندما حاول مصافحته.

مشهد غضب حسين الشحات بسبب استبداله لم يكن الأول من نوعه في الملاعب المصرية حيث سبقه العديد من اللاعبين الكبار، بل إن هذا المشهد كتب نهاية مشوار العديد منهم سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطني. ميدو تعد أزمته الشهيرة مع حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطني عام 2006، في أثناء تبديله في مباراة السنغال بنصف نهائي

مشهد غضب حسين الشحات بسبب استبداله لم يكن الأول من نوعه في الملاعب المصرية حيث سبقه العديد من اللاعبين الكبار، بل إن هذا المشهد كتب نهاية مشوار العديد منهم سواء مع أنديتهم أو المنتخب الوطني. ميدو ميدو تعد أزمته الشهيرة مع حسن شحاتة مدرب المنتخب الوطني عام 2006، في أثناء تبديله في مباراة السنغال بنصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، من الأزمات التي جعلت النفوس غير صافية بين الطرفين، وترتب على ذلك أن ميدو كان خارج حسابات المنتخب دائمًا بعد هذه الواقعة، رغم أنه اعتذر للمعلم، لكن الأخير عاقبه بشكل أكثر قسوة عندما فضل عليه محمد ناجي جدو لضمه لقائمة المنتخب لأمم إفريقيا 2010 بأنجولا. حسام غالي حسام غالي رغم أنه كان أبرز المصريين المحترفين وأحد أهم لاعبي توتنهام في تلك الفترة، فإن أزمة حسام غالي لاعب الأهلي مع مارتن يول مدرب توتنهام السابق، في أثناء تبديله في لقاء بلاكبيرن بالدوري الإنجليزي، كانت عاملًا محوريًا في القضاء على مسيرته الاحترافية مبكرًا، حيث عاقبه توتنهام بالغرامة المالية والاستبعاد من المباريات، وترتب عليه بحث اللاعب عن فرصة لعب في نادٍ آخر، وبدأ موقفه يزداد سوءًا حيث انتقل لديربي كاونتي الإنجليزي ومنه إلى النصر السعودي ثم عاد للأهلي مجددًا.

Advertisements شيكابالا شيكابالا إحدى النقاط السوداء في مسيرة الساحر الأسمر، عندما اعترض على تبديله في مباراة المغرب الفاسي في دور الـ16 ببطولة إفريقيا عام 2012، وكان حسن شحاتة هو مدرب الزمالك وقتها، وكاد محمود عبد الرازق شيكابالا يشتبك معه بالأيدي، وهو ما ترتب عليه اشتراط المعلم رحيل شيكابالا حتى يستمر في منصبه، وبالفعل قرر الزمالك إعارة اللاعب الأسمر للوصل الإماراتي تنفيذًا لرغبة المعلم. أما الواقعة الثانية في 27 يوليو 2016، عندما خرج غاضبا وتجاهل مصافحة محمد حلمي المدير الفني للفريق في إحدى مباريات الزمالك في الدوري. مؤمن زكريا مؤمن زكريا اعترض مؤمن زكريا لاعب الأهلي على استبداله في مباراة الترجي في ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الموسم الماضي، حيث قام أيضًا بركل الثلاجة، كما تحدث مع مدربه فتحي مبروك بطريقة غير لائقة في أثناء توجيه التعليمات له خلال المباراة. إيفونا وزيزو إيفونا وزيزو حالة من الصدمة والذهول انتابت الجابوني إيفونا مهاجم الأهلي عندما رفع الحكم الرابع لوحة الأرقام مُعلنًا تغيير اللاعب والدفع بعمرو جمال في مباراة بتروجت في الجولة الـ20 للدوري، حيث نظر اللاعب تجاه الجهاز الفني بقيادة عبد العزيز عبد الشافي وكأن لسان حاله يقول: "ما سبب التغيير، ماذا يحدث؟!". وظهر على اللاعب ملامح الغضب الشديد في أثناء خروجه من الملعب أحمد حسن أحمد حسن اعترض أحمد حسن لاعب الأهلي الأسبق على تبديله مرتين، الأولى في مباراة نبروه خلال بطولة كأس مصر في دور الـ32 موسم 2009/2010، حيث فاز الأحمر بنتيجة (3/0)، ووضح الحوار الغاضب بين حسن وحسام البدري مدرب الأحمر وقتها نتيجة التبديل. واعترض عميد لاعبي العالم مرة أخرى على البدري من خلال ركل ثلاجة المياه بعد استبداله في مباراة القمة أمام الزمالك في الدور الثاني للدوري في نفس الموسم، التي انتهت بالتعادل (3/3).

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشحات ينضم لقائمة المشاغبين في الملاعب المصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.