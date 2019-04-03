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الان تتابع جماهير اتحادية ” تنتقد ” نائب رئيس ناديها الصنيع والان مع التفاصيل
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الخليج 365-جدة-محمد بن نافع
انتقدت جماهير اتحادية عمل وتصريحات نائب رئيس ناديها حمد الصنيع في الفترة الماضية ، جاء ذلك من خلال تدشينها لهاشتاق تحت وسم #الصنيع_يسبب_انقسام_للجمهور وشهد الهاشتاق تفاعلاً كبيراً من جماهير نادي الاتحاد والتي وجهت انتقادات مباشرة لنائب رئيس ناديها مطالبةً في الوقت ذاته من إدارة النادي عدم التقليل من الجمهور بأي حال من الأحوال وكذلك إبعاده عن أي حسابات قد تعيد النادي للإنقسامات التي لا تحمد عقباها خصوصاً وأن الكيان الاتحادي يمر بمرحلة تاريخية في وقته الراهن حيث يحاول الإبتعاد عن خطر الهبوط.
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