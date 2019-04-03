الامارات | حماد: مواجهة الجزيرة مفصلية في مشوارنا.. والغيابات في صفوفنا مؤثرة

شكرا لقرائتكم خبر عن حماد: مواجهة الجزيرة مفصلية في مشوارنا.. والغيابات في صفوفنا مؤثرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، مشرف الفريق الأول والرديف، محمد عبيد حماد مواجهتهم أمام فريق الجزيرة بـ«المفصلية» في مشوارهم نحو المحافظة على لقب دوري الخليج العربي لكرة القدم، مشدداً على أهمية تحقيق الفوز في المواجهة للاستمرار في مطاردة فريق الشارقة المتصدر، مؤكداً أن غياب خمسة من لاعبيهم عن مواجهة اليوم، بداعي الإصابة والإيقاف، سيكون مؤثراً.

وأكد حماد لـ«الإمارات اليوم» أن هدفهم واضح في لقاء اليوم، وهو تحقيق الفوز فقط، وانتظار تعثر فريق الشارقة المتصدر في مواجهة منافسه فريق عجمان، وقال: «مواجهة مفصلية بالنسبة للفريق في مشوار الدوري، ولا يجب التفريط في أي نقطة رغم الغيابات المؤثرة في صفوفنا، ونتمنى أن نكون الطرف الأفضل في المباراة، وأن نظهر بشكل جيد مقارنة بالأداء الذي قدمناه في لقاء الفجيرة بالجولة الماضية».

ويحلّ فريق العين، صاحب المركز الثاني برصيد 38 نقطة، ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة، باستاد محمد بن زايد في أبوظبي، ضمن افتتاحية مباريات الجولة 19، في لقاء يفقد فيه الفريق جهود خمسة من لاعبيه الأساسيين، إذ يغيب الثنائي مهند العنزي وإبراهيم دياكيه بداعي الإيقاف، بعد حصولهما على البطاقة الحمراء في لقاء شباب الأهلي، بينما سيفقد الفريق جهود محمد عبدالرحمن وأحمد برمان ومحمد أحمد للإصابة.

ووصف حماد الغيابات بالمؤثرة، وقال: «بالتأكيد هي أمر ليس جيداً، لكننا على ثقة كاملة بأن بقية اللاعبين سيكونون على قدر التحدي والمسؤولية في أرضية الملعب».وعاد حماد وأكد أن تبقي ثماني جولات على نهاية المنافسة يصعب من مهمتهم، لكنهم طالما أن لديهم الأمل فسيسعون خلفه، وقال: «على الورق يمكن أن يتعثر العين أمام الجزيرة، وفي المقابل يمكن أن يتعثر الشارقة أمام عجمان، عموماً الحسابات تقول إننا مازلنا في المنافسة، وعلينا الاستمرار في تقديم الأداء الأفضل».