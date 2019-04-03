الامارات | لا مفاجآت في انطلاق بطولة دبي الدولية للشطرنج

شكرا لقرائتكم خبر عن لا مفاجآت في انطلاق بطولة دبي الدولية للشطرنج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، إبراهيم البناي، أول من أمس، بطولة دبي التي تقام على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، والبالغ مجموع جوائزها 50 ألف دولار، حيث غابت المفاجآت في اليوم الأول للبطولة الدولية.

وفاز المصنف الأول الفيتنامي لي كونج ليم على الأستاذة الدولية الصربية تيجانا بلاجينوفيتش، وعلى الطاولة الثانية فاز المصنف الثاني الروسي ماكسيم ماتلاكوف على الهندي أنيش جاندهي، وتغلب المصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الهندي جانجولي سوريا على مواطنه أريان فارشيني. وفي أولى مباريات المواطنين خسر الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الكبير الإيراني أمين طبطبائي، وكذلك خسر الدولي الإماراتي أحمد فريد من الهندي ادياتي ميتال.

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وحضر الافتتاح أيضاً الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج ورئيس نادي الشارقة للشطرنج، ورئيس اتحاد الشطرنج الدكتور سرحان المعيني، وأعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية بالدولة.

وأكد البناي في تصريحات صحافية أن استمرار إقامة البطولة للعام الـ21 على التوالي دليل على عراقة البطولة التي أصبحت واحدة من أهم البطولات التي تقام في العالم في لعبة الأذكياء.

وقال: نفخر ونعتز بالبطولة التي حققت نجاحات كبيرة بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من جانب الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، الذي جعل منها واجهة عالمية لدبي ومقصداً لأهم وأبرز اللاعبين واللاعبات المصنفين عالمياً.