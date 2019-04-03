الامارات | العين في قمة ردّ الاعتبار أمام الجزيرة اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن العين في قمة ردّ الاعتبار أمام الجزيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحلّ، اليوم، فريق العين ضيفاً ثقيلاً على الجزيرة بقمة الجولة 19 في دوري الخليج العربي، حيث يأمل الجزيرة الحفاظ على فرصة حجز مقعد آسيوي، بينما لا يريد العين التفريط في أي نقطة خشية توسع الفارق مع متصدر الترتيب، الشارقة كما يسعى لرد اعتبار خسارته ذهابا من الجزيرة.

وتقام المباراة، الساعة الثامنة والنصف مساء، على استاد محمد بن زايد في أبوظبي، ويدخلها «فخر أبوظبي» برغبة شديدة في التعويض عقب الخسارة من الشارقة، بينما يسعى العين لمواصلة نغمة الانتصارات بعد الفوز على الفجيرة، وتجمد رصيد الجزيرة عند 34 نقطة، مقابل 38 نقطة للعين الوصيف.

وتزيد صعوبة المهمة على الجزيرة في ظل غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، على رأسهم البرازيلي، ليوناردو بيريرا، وقلب الدفاع فارس جمعة.

وأكد مدرب الفريق، الهولندي داميان هيرتوج، في مؤتمر صحافي، أن فريقه يفكر الآن في الحصول على مقعد بأبطال آسيا 2020، بعد ضياع أمل المنافسة على دوري الخليج العربي، مشيراً إلى أن الفريق خسر أمام الشارقة بسبب الأخطاء الغريبة التي وقع فيها اللاعبون، وعليهم عدم تكرارها أمام العين لتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكداً في الوقت نفسه أن مواجهة العين صعبة، لرغبة الفريق المنافس في الحفاظ على حظوظه في المنافسة على درع الدوري، والجزيرة بدوره يبحث عن فوز إعادة الثقة وإبقاء حظوظه في نيل مقعد آسيوي.

في المقابل، فإن العين لا بديل له عن الفوز لرد اعتباره، لخسارة الدور الأول على ملعبه 1/‏‏2، ومن أجل التمسك بأمله في المنافسة على درع الدوري رغم فارق ثماني نقاط مع الشارقة المتصدر، وهو ما شدد عليه المدير الفني، الإسباني خوان كارلوس جاريدو، الذي أكد أيضاً أهمية الفوز في على الجزيرة، مشيراً إلى أن العين دخل مرحلة مهمة جداً من الموسم، والمؤكد أن جميع النتائج المقبلة ستحدد وضع الفريق في المنافسة على اللقب.

وأوضح أن الفريق سيعمل على إظهار أفضل ما لديه، لتحقيق الفوز، والاستمرار في حصد النتائج القوية خلال المراحل المقبلة، بالإضافة إلى أن مواجهة الجزيرة مهمة جداً لأنها تجمع بين فريقين كبيرين، والفوز في مثل هذه المباريات يمنح الفريق حوافز كبيرة تساعده في استمرار تحقيق النتائج القوية.

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وأشار جاريدو إلى أنه شاهد مواجهة الجزيرة الأخيرة أمام الشارقة، وأوضح قائلاً إن الواقع يؤكد أن منافسه يضم في صفوفه عناصر جيدة، ويقوده مدرب كبير، لكن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز مع الاحترام لطموحات الجزيرة، ومؤكداً أيضاً أنه لمس خلال فترة وجوده القصيرة مع الفريق رغبة قوية من جميع عناصره في استمرار تطوير الأداء، سعياً لحصد النتائج الإيجابية وإسعاد جمهور العين.

الغيابات

الجزيرة: أحمد ربيع ومحمد جمال وفارس جمعة، وسلطان الشامسي وليوناردو.

العين: مهند العنزي ودياكيه وأحمد برمان، ومحمد عبدالرحمن ومحمد أحمد.

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