شكرا لقرائتكم كوميكس..جماهير الأهلى تسخر من تراجع الزمالك للمركز الثانى بالدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .
ورفع الاهلي رصيده لـ55 نقطة ويصعد لقمة الدوري للمرة الأولى هذا الموسم ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 54 وللأخير مباراة غداً أمام سموحة فيما رفع الإتحاد رصيده إلى 32 نقطة ويبقي في المركز الثامن.
وفيما يلي نستعرص ردود أفعال الجماهير على السوشيال ميديا بعد فوز الأهلى على الاتحاد بهدفين دون رد.
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