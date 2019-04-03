شكرا لقرائتكم الأهلى يغرم حسين الشحات ماليًا بعد واقعة الاعتراض على لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي انه تقرر تغريم حسين الشحات صانع العاب الفريق مالياً وفقا للائحة الجزاءات بالنادي بعد اعتراضه علي التغيير في مواجهة الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء بالدوري التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة.

ورفض عبد الحفيظ الاعلان عن قيمة الغرامة ، مؤكداً ان هناك قواعد ثابته لا تتغير ولا يتم السماح لاي لاعب بتخطيها.

كان حسين الشحات قد ابدى غضبه الشديد بعد خروجه من مواجهة الاتحاد السكندرى، ونزول رمضان صبحى بدلاً منه فى المباراة التى جمعتهما اليوم ، ورفض الشحات مصافحة الجهاز الفنى وأبدى غضبه بعد الخروج من مواجهة زعيم الثغر.