جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباريات الثلاثاء 2-4-2019...

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جدة - عمرو شويل جدول ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2019

جدول ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 بعد مباريات اليوم الثلاثاء 2-4-2019 حيث أقيمت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الأهلى مع الاتحاد وواجه الاسماعيلي المقاولون العرب وفى الثالثة انبى والانتاج الحربى.

ترتيب هدافين الدورى المصرى موسم 2019/2018 حيث تصدر أحمد على مهاجم المقاولون العرب ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا بفارق هدفين عن خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندرى و محمود علاء مدافع الزمالك وجاء ترتيب الهدافين كالتالي :



ترتيب هدافين الدورى المصرى اليوم الاثنين

الإسماعيلى يهزم المقاولون فى صراع الاقتراب من المربع الذهبى

نجح فريق الإسماعيلى فى عبور المقاولون العرب بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما باستاد السويس ضمن فاعليات الجولة الـ26 للدورى.

تقدم كريم بامبو للإسماعيلى فى الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول بعدما استلم كرة زميله الناميبى شيلونجو وأودع الكرة قوية فى شباك محمود أبو السعود حارس المقاولون ، وأضاف محمود عبد العاطى دونجا الهدف الثانى للدراويش فى الدقيقة 47 .

بهذه النتيجة يقتنص الإسماعيلى ثلاث نقاط غالية يرفع بها رصيده إلى 35 نقطة ومازال فى المركز السابع بجدول الدورى ، بينما تجمد رصيد المقاولون عند 36 نقطة ومازال فى المركز السادس .

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إنبى يهزم الإنتاج الحربى فى أول انتفاضة للهروب من شبح الهبوط

حقق فريق الكرة الأول بنادي انبي بقيادة على ماهر فوزاً هاماً على نظيره الإنتاج الحربي والذي يقوده فنياً مختار مختار بهدف نظيف أحرزه أحمد شكرى بالدقيقة التاسعة، بعد انتهاء مواجهة الفريقين التى أقيمت على ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس، والتى جاءت ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدورى العام.

الأهلى يهزم الاتحاد بهدفين +90 ويتصدر الدورى للمرة الأولى

خطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .