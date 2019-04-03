شكرا لقرائتكم جدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 2 / 4 / 2019 حيث أقيمت ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة الـ26 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى الأهلى مع الاتحاد وواجه الاسماعيلي المقاولون العرب وفى الثالثة انبى والانتاج الحربى.

وشهد جدول ترتيب فرق الدورى المصرى بعد مباريات اليوم الاحد 24 / 2 / 2019 عودة الاهلى الى صدارة الدورى المصرى برصيد 55.