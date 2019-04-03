شكرا لقرائتكم سمير عثمان : الاتحاد السكندري لم يستحق ركلة جزاء أمام الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان الحكم الدولي السابق، أن ضربة الجزاء التي لم تحتسب لنادي الاتحاد السكندري أمام الأهلي قرار صحيح من حكم اللقاء.
وقال عثمان في تصريحات تلفزيونية: الكرة هي التي إتجهت ليد ياسر إبراهيم، وهو لم يقصد التصدي لها.
وأردف : قرب المسافة يلغي معايير خروج يد اللاعب عن جسمه، ولذلك قرار الحكم بعدم إحتساب ضربة الجزاء صحيح.
وأتم كلماته : جهاد جريشة كان موقعه رائع للغايه وقت اللعبة، ولذلك إستطاع أن يتخذ القرار الصحيح.
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