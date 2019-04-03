شكرا لقرائتكم إبراهيم سعيد : جيرالدو أفضل صفقات الأهلى جيرالدوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إبراهيم سعيد نجم نادى الزمالك والاهلى ومنتخب مصر ،ان افضل صفقات النادى الاهلى هى اللاعب " جيرالدوا " ووصفة بالاضافة الكبيرة للفريق.

وفى نفس السياق يغيب الأنجولى جيرالدو جناح الأهلى عن مواجهة فريقه المقبلة فى بطولة الدورى العام أمام المقاصة المقرر لها 10 أبريل الجارى بداعى الإيقاف.

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وحصل الأنجولى جيرالدو على الإنذار الثالث خلال مواجهة فريقه للاتحاد السكندرى والمقامة حاليًا على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمقامة ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدورى العام.

يذكر أن التونسى على معلول يغيب هو الآخر عن الأهلى أمام المقاصة بعد حصوله أيضًا على الإنذار الثالث أمام زعيم الثغر.