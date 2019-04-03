شكرا لقرائتكم كريم حسن شحاتة: تغير عمار حمدى أضعف الاتحاد هجوميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الاعلامى كريم حسن شحاتة على هزيمة الاتحاد من الأهلى بهدفين فى الوقت بدل الضائع في إطار مباريات الجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وكشف كريم خلال تصريحات أذاعية عبر أثير الشباب و الرياضة القوة الهجومية لفريق الاتحاد تأثرت بخروج عمار حمدى الذى شكل خطورة كبيرة على دفاع الأهلي.
وقال كريم حسن شحاتة الراحة التى حصل عليها زعيم الثغر خلال الأيام الماضية ساعدت على ظهوره بشكل جيد اليوم فى ظل الإجهاد الذى يعانى منع عدد من لاعبى الأهلي بعد مباراة القمة.
وخطف فريق الاهلي فوزاً قاتلاً من الإتحاد السكندري بثنائية نظيفة سجلها على معلول وصالح جمعة في الدقيقتين الثانية والخامسة من الوقت بدل الضائع خلال المباراة التى جمعتهما مساء اليوم،الثلاثاء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الـ27 من بطولة الدوري العام .
كانت هذه تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: تغير عمار حمدى أضعف الاتحاد هجوميا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.