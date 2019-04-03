شكرا لقرائتكم 28 هدفاً قاتلاً في الموسم الحالي.. أكثرها للنصر والهلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - حمل دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين العديد من الأهداف التي جاءت في الوقت بدل الضائع وصل عددها إلى 28 هدفاً، يعتبر أبرزها هدف البرازيلي برونو أوفيني مدافع النصر في مرمى الهلال بالجولة 25 والذي قفز بفريقه إلى الصدارة.
وتعتبر أندية النصر والهلال والاتحاد والحزم والفيصلي أكثر الفرق تسجيلاً في "الوقت القاتل" بواقع 3 أهداف لكل فريق، أما الفرق التي تلقت أكبر عدد من الأهداف في الوقت بدل الضائع هي الهلال والفيصلي كذلك، بالإضافة إلى الحزم والفتح.
وفي المقابل لم يستطع لاعبو القادسية تسجيل أي هدف بعد الدقيقة 90، أما الشباب فهو الفريق الوحيد الذي بقيت شباكه عصية على المهاجمين بعد نهاية الوقت الأصلي.
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