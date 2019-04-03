شكرا لقرائتكم مدرب الباطن: الاتحاد أحبطني.. وانتظره في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أبدى الروماني ماريوس سيبيرا مدرب الباطن إحباطه من النتيجة التي آلت إليها مباراة فريقه في كأس الملك أمام اتحاد جدة، مشيراً إلى أن الفريق السماوي قادر على البقاء في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين موسماً رابعاً.

وخرج الباطن من ربع نهائي كأس الملك على يد اتحاد جدة بعد فوز الأخير 4-3 ليبلغ نصف النهائي أمام النصر.

Advertisements

وقال سيبيرا لبرنامج "في المرمى": شعرت بالإحباط لأن المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا، وبذلنا كل ما نستطيع للفوز بها، وطبقنا كل ما تعلمناه في التدريبات، والحقيقة نحن أفضل من الاتحاد وأندية أخرى إذا لعبنا بهذا المستوى.

وواصل الروماني حديثه قائلاً: سنلعب في مباراة الدوري أمام الاتحاد الند للند، وسنستفيد مما واجهناه في مباراة الكأس، وسنسعى لتجاوز الأخطاء التي وقعنا بها.

وختم سيبيريا: الباطن يستطيع البقاء في الدوري، أنا أتحمل كل شيء وليس اللاعبين، ولو بدأت مع الفريق منذ مطلع الموسم لكنا في المراكز الثمانية الأولى اليوم.