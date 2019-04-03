يوفنتوس يتجاوز كالياري ويقترب من لقب الدوري الإيطالي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قطع فريق يوفنتوس خطوة جديدة نحو التتويج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الثامنة على التوالي بعد الفوز على مضيفه كالياري 2 - صفر يوم الثلاثاء في المرحلة الثلاثين للمسابقة.
وعلى ملعب سانت إيليا، تقدم ليوناردو بينوتشي بهدف ليوفنتوس في الدقيقة 22 ثم أضاف مويس كين الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 85.
وحصد يوفنتوس ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده في الصدارة إلى 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن نابولي الوصيف الذي يلتقي يوم الأربعاء مع مضيفه إمبولي.
وحقق يوفنتوس فوزه السادس والعشرين هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة واحدة، أما كالياري فتوقف رصيده عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.
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