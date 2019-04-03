شكرا لقرائتكم نيمار يتعافى.. ويعود إلى تدريبات النادي الباريسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن لاعبه البرازيلي نيمار دا سيلفا سيستأنف التدريبات يوم الأربعاء بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته عن الملاعب لعشرة أسابيع.

وأوضح النادي ، في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي عبر الانترنت: نيمار تعافى من الإصابة بشكل إيجابي حتى الآن... أطباء النادي سيقدمون التقرير الطبي وفحص الأشعة في غضون 15 يوما.

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وغاب نيمار عن الملاعب لنحو عشرة أسابيع بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام ستراسبورغ بكأس فرنسا في 23 يناير الماضي.

وخضع نيمار لمرحلة علاج مكثف خلال الأسابيع الماضية لتحاشي الخضوع للجراحة، وكان سان جيرمان أبدى توقعاته وأعرب عن أمله في أن يتعافى اللاعب من الإصابة تماما ويستأنف تدريباته مطلع أبريل الحالي وهو ما حدث بالفعل.

ويغيب نيمار عن صفوف سان جيرمان في مباراة الفريق يوم الأربعاء أمام نانت في الدور قبل النهائي لكأس فرنسا لكنه يأمل في المشاركة مع الفريق في المباراة النهائية المقررة في 27 أبريل الحالي حال تأهل الفريق على حساب نانت.