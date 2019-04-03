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شباب الأهلي والظفرة في نهائي الكأس 29 الجاري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حدد اتحاد الكرة يوم 29 إبريل/نيسان الجاري، موعداً لنهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للموسم الرياضي 2018-2019، بين فريقي الظفرة وشباب الأهلي دبي، وستقام المباراة على استاد مدينة زايد في أبوظبي.

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