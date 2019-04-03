شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة الألعاب الحكومية تنطلق اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنطلق اليوم على شاطئ «كايت بيتش» بدبي فعاليات النسخة الثانية من الألعاب الحكومية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وتستمر حتى السادس من الشهر الجاري.

وتشهد البطولة التي ينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، مشاركة 168 فريقاً يتنافسون على مدى أربعة أيام من الإثارة والتشويق، في 4 أيام من المنافسات، تحت شعار «فريق واحد.. هدف واحد».

يتنافس خلال النسخة الثانية من الألعاب الحكومية 106 فرق للرجال، و62 فريقاً، للنساء، يتقدمهم فريق F3 حامل لقب النسخة الأولى بفريقي الرجال والسيدات، فضلاً عن مشاركة بارزة ل 15 فريقاً حكومياً يمثلون 9 دول حول العالم، وهي: ومصر، السعودية بفريقي الرجال والسيدات، البحرين، الأردن، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، تايلاند، أرمينيا، وكانت النسخة الأولى للألعاب الحكومية قد شهدت مشاركة 154 فريقاً للسيدات والرجال.

وقال سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، إن التفاعل اللافت والإقبال المتزايد على المشاركة في النسخة الثانية من الألعاب الحكومية من قبل الجهات المحلية والعالمية، والتي انطلقت بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، يؤكد أن هذه المبادرة تتجه بخطى واثقة نحو العالمية، وباتت تحتل موقعاً متميزاً في أجندة دبي الرياضية.

وأضاف: «تسهم الألعاب الحكومية في تعزيز ممارسات العمل الجماعي وروح الفريق الواحد، وترسيخها كثقافة مجتمعية في دبي، وفي مؤسسات القطاع الحكومي التي ستجني ثمارها في المستقبل القريب».

وأكدت عائشة ميران، مساعد الأمين العام لقطاع الإدارة الاستراتيجية والحوكمة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الألعاب الحكومية تحمل مجموعة من القيم النبيلة والأساسية، التي تسهم في تحقيق التميز والإنجازات عبر العمل الجماعي وروح الفريق؛ إذ إن العمل الجماعي يعزز شعور الأعضاء بالانتماء، والالتزام لبعضهم وللهدف المشترك.

بطولة أكثر صعوبة

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من جانبه أكد مروان بن عيسى، مدير الألعاب الحكومية، أن البطولة عادت أكثر صعوبة في نسختها الجديدة، والتي تتميز بشكل أساسي باستحداث أفكار مبتكرة، وتحديات شائقة من شأنها زيادة الحماس والتنافس بين الجهات الحكومية المشاركة.

وأضاف: «شهدت النسخة الثانية من الألعاب الحكومية إقبالاً، وإصراراً واضحاً من قبل الجهات الحكومية التي لمست الفائدة المرجوة والتغير الإيجابي في بيئة العمل الحكومي، كنتيجة رئيسية للمشاركة في تجربة الألعاب الحكومية الفريدة من نوعها».

وشهدت الصالات الرياضية وشواطئ إمارة دبي مزيداً من الحركة والحماس مع وفود فرق الحكومات الاتحادية والمحلية والدولية المشاركة، استعداداً لانطلاق النسخة الثانية، ويسود الأجواء الكثير من الغموض والإثارة والترقب والمفاجأة، وحرصت الفرق المنافسة على التدريب المكثف.

ويشهد اليوم الأول من البطولة جولتين يتنافس خلالهما 62 فريقاً نسائياً مشاركاً، ويتعين على الفرق اجتياز 9 تحديات عبر 4 مسارات، لتصل فقط 6 فرق للسيدات للتصفيات النهائية. وفي اليومين الثاني والثالث تتنافس فرق الرجال البالغ عددها 106 فرق في ثلاث جولات لتخطي 9 تحديات عبر 4 مسارات، ليتمكن 6 فائزين من الوصول للتصفيات النهائية.

ويشهد اليوم الرابع والأخير تنافس 6 فرق للسيدات، و6 فرق للرجال، ممن تمكنوا من الوصول للنهائيات، للمواجهة في جولتين منفصلتين لكل مجموعة، واجتياز التحدي الأخير والأكثر صعوبة، وسيحصل الفريقان الفائزان على لقب بطولة الألعاب الحكومية، وجائزة مالية قدرها مليون درهم لكل من فريقي الرجال والسيدات، وتقسم بالتساوي على أعضائه.

هادم القوة

على خط آخر، أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية عن ترحيبها بانضمام هيئة الطرق والمواصلات في دبي إلى قائمة الرعاة الرسميين للنسخة الثانية من البطولة؛ حيث ستقوم هيئة الطرق والمواصلات في دبي برعاية تحدي «هادم القوة» الذي يتطلب مهاراتٍ متميزة على صعيد الثبات والقفز من منصة لأخرى من دون أي تردد أو ارتباك.

وأكد مطر الطاير، المدير العام، ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن رعاية الهيئة للنسخة الثانية من الألعاب الحكومية تمثل مدعاة فخر واعتزاز لنا؛ كونها تمثل نتاج الفكر الرائد والرؤية الثاقبة والطموحة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لتبوّؤ الصدارة في شتى المجالات.