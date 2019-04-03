«الدار العقارية» راعٍ رسمي للأولمبياد الخاص الإماراتي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقّعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والدار العقارية، مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية بينهما، ليتم إعلان الدار راعياً رسمياً لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وجرت مراسم توقيع الاتفاقية صباح أمس في مقر شركة الدار بأبوظبي من قبل كل من طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للدار العقارية، وطلال الهاشمي، المدير التنفيذي لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة الدولة لشؤون الشباب، رئيس مجلس أمناء الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعدد من المسؤولين من كلا الطرفين وعدد من اللاعبين.

وتأتي هذه الاتفاقية ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة في الدولة باستمرار حركة الأولمبياد الخاص المعنية بأصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية وحمل إرث الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص - أبوظبي 2019 ليستمر في كافة إمارات ومناطق الدولة لما له من أهمية كبرى في خلق مجتمع متجانس وشامل يعطي الفرصة لجميع الأفراد مهما اختلفت قدراتهم وإمكانياتهم.

استكمال المسيرة

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وقالت شما بنت سهيل المزروعي: «نتوجه بالشكر والامتنان الجزيل لمؤسسة الدار العقارية، على رعايتهم الكريمة لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي والتي تعكس مدى وعيهم بأهمية دعم قطاع أصحاب الهمم في الدولة لما له من تأثير مباشر في تنمية المجتمع وخلق بيئة شاملة دامجة للجميع بشكل فعال».

وأضافت: «نسعى اليوم من خلال مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، إلى استكمال مسيرة الألعاب العالمية أبوظبي 2019 من خلال برامج رياضية وقيادية، نستهدف فيها أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية لنستمر في رحلة الدمج الشامل والذي أرى بأنه قطع شوطاً كبيراً من خلال استضافة الدولة للألعاب العالمية في المنطقة لأول مرة في التاريخ والتي غيرت الكثير في المجتمع الإماراتي والعربي ككل».

توظيف أصحاب الهمم

ومن جانبه قال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «فخورون بالإعلان عن هذه الشراكة بالتزامن مع عام التسامح، ونتطلع إلى استمرارها في المستقبل، وفي ظل هذه الشراكة، ستوفر الدار مساحات مكتبية لموظفي الأولمبياد الخاص الإماراتي وستساهم في تأمين فرص الرعاية التسويقية وإبراز العلامة التجارية للأولمبياد الخاص الإماراتي عبر الأصول التجارية والسكنية التابعة للشركة، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتوظيف المناسبة للرياضيين من أصحاب الهمم. كما أننا نتطلّع إلى الاستفادة من تجربة الأولمبياد الخاص الإماراتي، لتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف مجالات الحياة وإبراز دورهم الفعال في المدارس والمجمعات السكنية والمرافق العامة التي نشرف على تطويرها».