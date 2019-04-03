شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يضرب موعداً مع الاتحاد في «الكأس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي ضرب النصر والاتحاد موعداً في 27 الجاري لحساب نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على الجيل والباطن في دور الربع النهائي، كما تأهل الهلال للقاء الفائز من لقاء البارحة بين التعاون والوحدة بعد فوزه بصعوبة على مضيفه الاتفاق «3-2». ولم يجد النصر صعوبة على ملعب الملك فهد في إحباط مفاجأة الجيل القادم من دوري الدرجة الأولى برباعية نظيفة، افتتح فهد الجميعة باب التسجيل بعد 10 دقائق، وأضاف أصفر العاصمة ثلاثية في الشوط الثاني عن طريق بيتروس «72 و90» وهدافه عبدالرزاق حمدالله من ركلة جزاء «86».

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