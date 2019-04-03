100 دولة تشارك في عالمية أبوظبي للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستعد العاصمة الإماراتيّة أبوظبي لاستضافة النسخة الحادية عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 2019، والتي ستنطلق في 20 إبريل/نيسان الجاري برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمشاركة نخبة أبطال الجوجيتسو من كافة أنحاء العالم.

وسيكون الآلاف من الأبطال وحاملي الألقاب ونجوم الجوجيتسو الناشئين من جميع أنحاء العالم على موعدٍ مميّز مع أقوى المنافسات الحماسية خلال هذه البطولة التي تعود إلينا بمستوى فني عالٍ وغير مسبوق.

وتستقطب البطولة رياضيين من مختلف الجنسيات والأعمار وفئات الأحزمة من أكثر من 100 دولة حول العالم، بما فيها دولة الإمارات وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل، وهي بلدان اشتهرت بأنها الأقوى والأكثر تميزاً عالمياً في مجال الجوجيتسو، بالإضافة إلى عدد من الدول التي حققت نجاحات باهرة في هذه الرياضة.

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وتعد بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو اليوم أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، كما تقدّم للمتنافسين الفائزين جوائز نقدية سخيّة تفوق قيمتها مليوني درهم.

وقال محمد سالم الظاهري، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو: «ستسهم البطولة في الجمع بين نخبة المتنافسين الذين يتشاطرون فيما بينهم روح البطولة والعزيمة والتصميم والأحلام الطموحة، وسيحظى الجمهور والمشجعون بفرصة متابعة أقوى المنافسات الحماسية بين نخبة الرياضيين في العالم».

ويقول اللاعب الإماراتي محمد خليفة مطر الكعبي (23 عاماً): «تعتبر البطولة أكبر وأهم فعاليات الجوجيتسو وأكثرها تميزاً على الأجندة العالمية للرياضة، وسأبذل كل جهد ممكن من أجل الفوز وإحراز اللقب وتقديمه كعربون محبة وتقدير إلى دولتي العزيزة وقيادنا الرشيدة وجمهورنا الكريم، إنه الفوز الرائع الذي أصبو إليه خلال مسيرتي الرياضية».