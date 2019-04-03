35 لاعباً في تصفيات مسابقة بلياردو شرطة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقترب البرنامج العام للأنشطة والفعاليات الرياضية للقيادات العامة للشرطة، بشرطة الشارقة والذي ينظمه اتحاد الشرطة الرياضي بوزارة الداخلية من ختام نسخته الخامسة لعام 2019، وذلك بعد أن أقيمت صباح أمس التصفيات النهائية لمسابقة البلياردو بصالة «ناين بول» بنادي الشارقة، بمشاركة 35 لاعباً من مختلف الإدارات بشرطة الشارقة، والتي افتتح فعاليتها الرائد أحمد مبارك الجنيبي مدير فرع المراسم والضيافة، عضو اللجنة الرياضية بشرطة الشارقة، وحضور النقيب خالد الحمادي رئيس لجنة الحكام للمسابقة، ونائبه النقيب خالد ساحوة، وبإشراف النقيب جابر أسد ونائبه الملازم أول جاسم عيون، وعدد من منتسبي شرطة الشارقة.

ووصل للمباراة الختامية في المسابقة كل من الرقيب ناصر محمد عبدالله من أكاديمية العلوم الشرطية، والرقيب أحمد محمد عسكر من إدارة ترخيص الآليات والسائقين، بعد تخطيهما لجميع منافسيهما الذين التقيا بهم في مسارهم نحو المباراة النهائية، وشهدت الجولات تنافساً شديداً أبلى فيه الجميع بلاءً حسناً للظفر بالمركز الأول.

وأشاد الرائد الجنيبي بأهداف البرنامج العام للأنشطة والفعاليات الرياضية للقيادات العامة للشرطة، والذي يهدف إلى خلق الترابط والتواصل بين جميع منتسبي القيادة، مثمناً أداء جميع المشاركين في مسابقة البلياردو والمسابقات الأخرى.