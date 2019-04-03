شكرا لقرائتكم خبر عن «هوكي الجليد» يتطلع لفوزه الثالث بتصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد
يلتقي المنتخب الوطني لهوكي الجليد مع شقيقه الكويتي في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بصالة مدينة زايد الرياضية مستضيفة المنافسات بأبوظبي، فيما تجمع مباراتان لحساب نفس الجولة البوسنة والهرسك أمام قيرغيزستان في الثانية عشرة ظهراً، وتايلاند مع هونج كونج في الرابعة، بعد أن حصلت الوفود المشاركة على راحة يوم أمس.
وواصل منتخبنا تصدره للتصفيات برصيد 6 نقاط، بفوزه المستحق على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة عريضة 12-3، بعدما بسط سيطرته على مجريات اللعب طوال زمن المباراة على الرغم من الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه المنافس.
كانت هذه تفاصيل خبر «هوكي الجليد» يتطلع لفوزه الثالث بتصفيات المونديال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.