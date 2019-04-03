«هوكي الجليد» يتطلع لفوزه الثالث بتصفيات المونديال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

يلتقي المنتخب الوطني لهوكي الجليد مع شقيقه الكويتي في الثامنة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم بصالة مدينة زايد الرياضية مستضيفة المنافسات بأبوظبي، فيما تجمع مباراتان لحساب نفس الجولة البوسنة والهرسك أمام قيرغيزستان في الثانية عشرة ظهراً، وتايلاند مع هونج كونج في الرابعة، بعد أن حصلت الوفود المشاركة على راحة يوم أمس.

وواصل منتخبنا تصدره للتصفيات برصيد 6 نقاط، بفوزه المستحق على منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة عريضة 12-3، بعدما بسط سيطرته على مجريات اللعب طوال زمن المباراة على الرغم من الأسلوب الدفاعي الذي انتهجه المنافس.