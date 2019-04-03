انطلاق منافسات بطولة فزاع الدولية للريشة الطائرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت أمس منافسات بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم دبي 2019، بمشاركة أكثر من 290 لاعباً ولاعبة يمثلون 35 دولة، وذلك بصالة مكتوم بن محمد بنادي شباب الأهلي دبي، وعقدت اللجنة الفنية لبطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم اجتماعاً فنياً حضره ممثلو كل الوفود المشاركة في البطولة، حيث تم عرض كافة القوانين والأنظمة الخاصة بالبطولة وآخر التحديثات التي طرأت في عالم الريشة الطائرة، كما تمت مناقشة التصنيفات الطبية الخاصة باللاعبين ومواعيد المباريات من خلال القرعة التي قسمت المنتخبات واللاعبين إلى مجموعات كل حسب فئته.

ويشارك منتخبنا الوطني للريشة الطائرة لأصحاب الهمم بأربعة لاعبين حيث يتقدم محمد الزرعوني وفد الإمارات بعد إعادة تصنيفه رسمياً للمنافسة على الكرسي المتحرك، كما يشارك اللاعب سلطان الحليان في تصنيفه الجديد، وتشارك فتيات الإمارات في هذه النسخة من خلال سلامة الخاطري وميرة أبو حطب.

وتعتبر هذه النسخة من بطولة فزاع الدولية الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم مؤهلة رسمياً إلى الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، حيث اعتمد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بطولة فزاع الدولية كمحطة مؤهلة للأولمبياد لما تميزت به البطولة من حسن تنظيم يتوافق بل ويتجاوز المتطلبات الفنية واللوجستية لتنظيم أي بطولة.

ورحب ماجد العصيمي مدير بطولات فزاع بالوفود المشاركة وبوفد الاتحاد الدولي للريشة الطائرة مثمناً دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، لأصحاب الهمم ولبطولات فزاع والتي كان لها الأثر في تطوير رياضة أصحاب الهمم في المنطقة والعالم.