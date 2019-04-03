شكرا لقرائتكم خبر عن دورة التسويق والإعلام مستمرة بنجاح والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت أمس فعاليات محور المسؤولية المجتمعية في كرة القدم ضمن دورة التسويق والإعلام.
ركزت محاضرات اليوم الثاني من الدورة على إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية وقنوات التواصل الاجتماعي أيضاً.
وكانت دورة التسويق والإعلام قد انطلقت في شهر نوفمبر الماضي ضمن النسخة الأولى من شهادات لجنة دوري المحترفين للموسم الرياضي 2018-2019 الذي تنظمه لجنة دوري المحترفين بالشراكة مع أكاديمية اتحاد الإمارات لكرة القدم والذي يهدف لتطوير مهارات متخصصي التسويق والإعلام.
قدمت محاضرات اليوم الثاني جانين روس، رئيسة قسم التسويق والمجتمع في مؤسسة ليفربول التابعة لنادي ليفربول الإنجليزي المعنية بالمجتمع والأعمال الخيرية. وركزت المحاضرة الأولى على إدارة التواصل في المؤسسات المجتمعية والخيرية وقنوات التواصل الاجتماعي من خلال ما يحدث في مؤسسة ليفربول.
وقدم المشاركون في الجزء الثاني من اليوم عرضا لأبرز ما تمت دراسته في اليوم الثاني، حيث طلب من كل مجموعة من المشاركين وضع تصور لمؤسسة مجتمعية بداية من الرسالة والقيم، تقديم مقترح لاسم وشعار المؤسسة، تقديم مقترح برنامج أو أكثر تقوم المؤسسة على تفعيله داخل المجتمع.
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