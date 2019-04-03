شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيم «كعكة» المقاعد الآسيوية بدون كرة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: علي نجم

لن تحظى انتخابات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالكثير من الأضواء على مستوى معركة الرئاسة، بعدما تم حسم الأمر للمرشح البحريني ورئيس الاتحاد الحالي الشيخ سلمان بن إبراهيم، مسألة محسومة لولاية جديدة.

ولن يكون خبر فوز المرشح البحريني هو «الحدث»، بعدما أسهم تنازل اللواء محمد خلفان الرميثي والمرشح الآخر سعود المهندي عن معركة الرئاسة في تعبيد الطريق أمام الرئيس الحالي للحفاظ على مقعده.

وشهدت الأيام الأخيرة حركات مكوكية وجلسات «سرية»، لمن يدير دفة ومعركة قيادة الكرة الآسيوية والاتحاد القاري، حتى بات المشهد شبه مكتمل من أجل توزيع «كعكة» المقاعد بعدما حسمت معركة الرئاسة بالتزكية.

وقد تكون كرة الإمارات، «الخاسر الأكبر» في هذه المعركة الانتخابية بعدما باتت «خارج اللعبة»، رغم وجود المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد كمرشح على منصب عضوية المكتب التنفيذي.

لم يكن المهندس ابن غليطة نشيطاً على مستوى التحركات، بعدما وقف في «الظل»، ليترك المهمة للمرشح الرئاسي اللواء محمد خلفان الرميثي، الذي قدم برنامج عمل ووعوداً، ووجه انتقادات، قبل أن يعلن التنازل عن الاستمرار في هذه المعركة، ليعلن التأييد والدعم للمرشح البحريني.

وخروج الرميثي ألقى بظلاله على حظوظ المرشح الإماراتي الآخر مروان بن غليطة، الذي وجد نفسه بين ليلة وضحاها، مسؤولاً عن مواجهة «الهوامير» والسعي للفوز بمقعد قاري، رغم ابتعاده التام عن حلبة التنافس والتربيطات مع القائمين على من يدير دفة اللعبة قارياً.

وتشير التوقعات والمصادر، إلى أن الإمارات ستخسر مقعد العضو التنفيذي الذي كان يشغله اللواء محمد خلفان الرميثي في المجلس الأخير، ولن يكون لكرة الإمارات من حضور إداري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، في ظاهرة تثبت مرة جديدة، «الضعف الإداري» الواضح على المستوى القاري.

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وفرض رئيس اتحاد الكرة «سياج الصمت» حول نفسه، ليرفض التحدث عن كل ما يتعلق بهذه المعركة الآسيوية التي سيخوضها، حتى بدا وكأنه أراد تطبيق مقولة «إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب».

توزيع الكعكة

ومع حسم معركة الرئاسة، يبدو أن ملامح المشهد بالنسبة إلى مرشحي غرب القارة الصفراء، قد بات محسوماً، مع اقتراب فوز المرشح سعود المهندي أو «الرجل القوي» بالمعركة على منصب نائب الرئيس، في ظل الأنباء التي تؤكد التوصل إلى اتفاق على انسحاب اللبناني هاشم حيدر عن منصب النائب واقتصار الترشح على مقعد عضوية المكتب التنفيذي.

وفي ظل المفاوضات التي تدور على أكثر من جبهة، وفي ظل وجود «قائد الدفة» الشيخ أحمد الفهد في صلب اللعبة الانتخابية آسيوياً، وسفره إلى ماليزيا لإدارة اللعبة عن قرب، فإن «كعكة» المقاعد قد قسمت نظرياً حتى الآن، إن لم يحدث تغييرات من النوع الكبير في اللحظات الأخيرة.

وتشير مصادر آسيوية، على أن مقاعد غرب القارة ستؤول إلى كل من عبد الخالق مسعود (العراق) وسالم الوهيبي (عُمان) وحميد الشيباني (اليمن) وهاشم حيدر (لبنان)، إلى جانب المرشحة الفلسطينية سوزان شلبي التي ستنال مقعدها بالتزكية.

مصير أعضاء اللجان

وفي ظل السيناريو الذي يدور في مطبخ القرار الآسيوي، وفي ظل ما يحاك عن استبعاد مرشح الإمارات عن منصب الاتحاد القاري، بعدما كان للإمارات مكانتها قارياً على مستوى الترشيحات وهوية الفائزين، يصبح التساؤل الكبير اليوم: «ماذا بعد؟».

لن تكون خسارة كرة الإمارات على عضوية المكتب التنفيذي وحسب، وفق ما تشير بعض الدلائل، بل أن الجانب الأكثر سلبية يتمثل في حال تغيير سياسة تعيين اللجان العاملة في الاتحاد القاري.

وقد يلجأ المكتب التنفيذي إلى سياسة جديدة تتمثل في تعيين أعضاء اللجان مباشرة، وإلغاء سياسة الترشيحات التي كانت تتقدم بها الاتحادات الوطنية، مما قد يضع مصير ممثلينا في اللجان في مهب الريح، حيث يمكن أن يتم تشكيل اللجان العاملة، دون أي حضور إماراتي، وهو ما سيجعل من الأمر خسارة، تعكس حجم التراجع الكبير الذي باتت تعاني منه كرة الإمارات.