الجزيرة يتوج بطلاً لدورة كأس زايد لكرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

توج الجزيرة بطلاً للنسخة 19 من دورة كأس زايد للناشئين تحت 16 سنة لكرة القدم، والتي نظمها نادي الوحدة برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، واختتمت البطولة أمس الأول بإقامة الجولة الخامسة والأخيرة، بملاعب أكاديمية الوحدة بالشهامة.

وحقق فريق الجزيرة لقب البطولة للمرة الثانية على التوالي، بينما حصل بارتيزان الصربي على كأس المركز الثاني، فيما حاز فريق رينجرز الاسكتلندي كأس المركز الثالث، وتم تتويج الفرق الفائزة من قبل عادل السويدي مدير البطولة.

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حصل أحمد الحمادي لاعب الجزيرة على جائزة أفضل حارس، فيما نال شارلي لاعب رينجرز الاسكتلندي جائزة أفضل لاعب، وذهبت جائزة أفضل واعد إلى دارين من الفريق نفسه، وحاز فلاهوفيتش فانجا لاعب بارتيزان الصربي على جائزة الهداف، وفاز جلينا السلوفاكي بجائزة الفريق المثالي.

وحقق الجزيرة لقب البطولة برصيد 12 نقطة بخسارته في المباراة الأخيرة أمام جلينا السلوفاكي 2-3، وسجل للفريق الفائز ساوير ماريو هدفين وهدفاً بتوقيع ليوناردو بينما أحرز هدفي الجزيرة حمدان الهاملي وهزاع سبيت خاطر.

وسيطر التعادل الإيجابي على مباراة العين ورينجرز الاسكتلندي 1-1،

وفي المباراة الثالثة نجح فريق بارتيزان الصربي في الفوز على الوحدة بنتيجة 3-2.