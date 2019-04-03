تحدي الموتو سيرف ينطلق للمرة الأولى بمشاركة 50 محترفاً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية الرئيس التنفيذي للنادي، اكتمال التحضيرات لاستضافة الجولة الأولى من بطولة العالم للموتو سيرف في إمارة أبوظبي، والتي تنطلق غداً وحتى يوم السبت بحضور ومشاركة عالمية ل50 متسابقاً ومتسابقة من 14 جنسية، وفي الحضور الأول لهذه البطولة في الشرق الأوسط، كما كشف الشيخ محمد عن الاستعدادات اللوجستية واكتمالها من أجل أن تظهر البطولة في صورة مثالية وتعكس القدرات التنظيمية للنادي البحري.

وثمن الشيخ محمد بن سلطان القيمة الكبيرة لحضور هذه البطولة على كورنيش العاصمة حيث إنها من البطولات الجديدة والتي أصبحت لها سمعة عالمية كبيرة على المستوى العالمي وحضور وإقبال كبير في المشاركة وشعبية أيضاً، وقال: «حريصون على إحضار أقوى البطولات إلى جماهيرنا في الإمارات من أجل الاستمتاع بالتحدي وكي يعيش الجمهور والحضور إثارة منافسات بحرية جديدة وقوية، كما أن توقيت إقامة المنافسة ملائم للأسر والعوائل حيث إنها فترة الإجازة للمدارس».

ترويج رياضي

وأكد الشيخ محمد بن سلطان الدور المهم للنادي في الترويج الرياضي للعاصمة، خاصة أن كل الرياضات والأنشطة والبطولات البحرية التي ينظمها النادي تتماشى مع الخطة الاستراتيجية لإمارة أبوظبي عبر استضافة أهم الأحداث والتحديات الرياضية البحرية، وقال: «ما يقوم به نادي أبوظبي البحري حالياً هو جزء من الخطة والتوجه في أن نجلب البطولات الأهم إلى الإمارات والعاصمة أبوظبي، وأن نبحث دوماً عن التجديد في كل ما نقدمه من تحديات رياضية».

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ووجه الشيخ محمد الدعوة لعشاق الرياضات البحرية من أجل حضور المنافسة والتحدي القوي طيلة ثلاثة أيام، وقال: «نتوقع أن تكون هناك إثارة كبيرة في المنافسة بين الأبطال وأن نرى مستويات عالية تسعد وتبهر الجمهور الحاضر».

تجارب حرة

وتبدأ فعاليات الجولة ابتداء من يوم غد الخميس مع التجارب الحرة والتدريبات الخاصة بالمشاركين في مسار السباق، ثم ينطلق السباق مع المرحلة الأولى ظهر يومي الجمعة والسبت، وسيكون الختام مع المرحلة الثانية والتتويج عصر يوم السبت.

وتعد ألواح الموتو سيرف واحدة من أكثر الألواح تقدماً وأماناً على مستوى العالم، فهي عبارة عن آلة مائية عالية التقنية خفيفة الوزن وتمتلك إمكانات عالية من ناحية الأداء والسرعة على المياه، كما أن وزن اللوح مع التقنيات المضافة إليه يبلغ 18 كيلوجراماً، وتصل سرعة جهاز الموتو سيرف إلى 30 ميلاً بحرياً أي ما يعادل 50 كيلو في الساعة، ويعد التحكم به أمراً ممتعاً خاصة مع احتياج ذلك إلى قوة بدنية كبيرة وأيضاً مهارة يكتسبها المتسابق مع مرور الوقت.