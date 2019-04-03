دورة تدريبية ناجحة للقوس والسهم في نادي المدام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم نادي المدام دورة تدريبية في لعبة القوس والسهم بالتعاون مع مركز الطفل بالمدام خلال الأسابيع الماضية لنشر وتطوير اللعبة وتوسيع قاعدة المنتسبين، وشارك في الدورة 33 منتسباً من 5 مراكز هي مركز طفل الثميد، مركز طفل مليحة، مركز طفل الذيد، مركز طفل البطائح، مركز طفل المدام.

ونفذ الدورة مجاهد آدم المدير الفني للعبة القوس والسهم بنادي المدام والمدرب نيمنتا فرناندو وسط تفاعل كبير ورغبة وحماس من المشاركين تعرفوا من خلال الدورة على الخطوات الأساسية اللعبة وإتقان بعض مهارات اللعبة.

وفي الختام نظم النادي بالتعاون مع مركز طفل المدام حفلاً لتكريم المشاركين حضره الدكتور محمود نسيم مدير النادي وقماشة حمد عمران الكتبي مديرة مركز طفل المدام وعدد من المدربين واللاعبين وأولياء أمورهم.

وأشاد محمد راشد الكعبي عضو مجلس إدارة النادي مشرف لعبة القوس والسهم بالتعاون الكبير مع مراكز الأطفال كخطوة مميزة لإقامة دورات تدريبية لعدد كبير من الأطفال والناشئة بهدف نشر اللعبة على نطاق واسع وكذلك إتاحة الفرصة لجميع المواهب في تنمية مهاراتها، وأكد أن النادي على أتم الاستعداد للتعاون مع جميع الجهات لتقديم دورات تدريبية في اللعبة بهدف زيادة القاعدة الشعبية للعبة القوس والسهم في الإمارة.