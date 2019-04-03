شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح أنيق لبطولة دبي الدولية المفتوحة للشطرنج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: مصعب الفكي

انطلقت أمس الأول، بطولة دبي المفتوحة للشطرنج في نسختها ال21 على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، وأقيم حفل الافتتاح بقاعة نادي دبي للشطرنج والثقافة، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة للشطرنج، والدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج وإبراهيم البناي، رئيس نادي دبي للشطرنج والثقافة، وأعضاء مجالس إدارات الأندية الشطرنجية بالدولة، واللاعبين المشاركين، وضيوف البطولة من اللاعبين واللاعبات المشاركين.

وقام إبراهيم البناي، بإعلان افتتاح البطولة يرافقه كبار الشخصيات بالتوجه للطاولة الأولى للافتتاح الرسمي بالضغط على الساعة التي يلعب عليها المصنف الأول الأستاذ الدولي الكبير الفيتنامي لي كيونج ليم، لقاءه مع الأستاذة الدولية الصربية تيجانا بلاجينوفيتش، ثم توجه كبار الشخصيات إلى قاعة المباريات الرئيسية لتحية كبار اللاعبين واللاعبات والترحيب بهم في البطولة.

ويشارك في البطولة 163 لاعباً ولاعبة من 35 دولة يتنافسون لنيل لقب البطولة وكأس الشيخ راشد بن حمدان، وسينال صاحب المركز الأول 13 ألف دولار، وتبلغ جوائز البطولة 50 ألف دولار، وتتضمن الجوائز الخاصة للسيدات والعرب وأبناء الإمارات جوائز بطولة البليتز (الشطرنج الخاطف)؛ حيث يكون التنافس على كأس دبي للشطرنج الخاطف التي سوف ينظم في اليوم المخصص لراحة المشاركين في البطولة.

ولم يستطع بطلنا سالم عبد الرحمن، المشاركة في البطولة بسبب ظروف الدراسة، بينما

تقدم الأستاذ الدولي الكبير الصيني ونج هو،حامل لقب البطولة 2005 باعتذار للجنة المنظمة في اللحظات الأخيرة نظراً لظروفه.

نتائج جيدة

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وجاءت نتائج الجولة الأولى بلا مفاجآت وتمكن المصنف الأول الفيتنامي لي كونج ليم، من الفوز على الأستاذة الدولية الصربية تيجانا بلاجينوفيتش، و فاز المصنف الثاني الروسي ماكسيم ماتلاكوف، على الهندي أنيش جاندهي، وتغيب المصنف الثالث الأستاذ الدولي الكبير الهندي جانجولي سوريا، أمام مواطنه أريان فارشيني، وفاز الأستاذ الدولي الكبير يوري كوزيبوف، على الأستاذة الدولية الصربية ميلا زيكروفيتش، كما حصد الأستاذ الدولي الكبير مصطفى يلمز، نقطته الأولى بالفوز على الأستاذة الدولية الكرواتية آنا بيرك.

وتمكن الأستاذ الدولي الكبير المصري، أحمد عدلي من تحقيق فوزه الأول على الأستاذة الدولية الجزائرية امينة مزيود، وفي أولى مباريات أبناء الإمارات، خسر الأستاذ الدولي إبراهيم سلطان من الأستاذ الدولي الكبير الإيراني امين طبطبائي، وخسر الدولي الإماراتي أحمد فريد، من الهندي ادياتيميتال.

وفي نهاية الجولة الأولى كان عدد اللاعبين الفائزين بنقطة 75 لاعباً ولاعبة، بينما بلغ عدد اللاعبين المتعادلين برصيد نصف النقطة 16 لاعباً ولاعبة.

بطولة مميزة

وأثنى الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد العربي للشطرنج، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على النجاحات التي حققتها بطولة دبي الدولية للشطرنج طوال 21 عاماً، وقال: «تعد بطولة دبي، إحدى أهم البطولات على الساحة الشطرنجية في العالم، واستطاعت خلال السنوات الماضية، أن تستقطب أفضل اللاعبين والمصنفين الأوائل، كما أسهمت في صناعة العديد من النجوم، وهذا ليس غريباً عن دولة الإمارات ودبي بشكل خاص، كل لاعب يتمنى المشاركة في أي بطولة تقام على أرض الإمارات لما تتميز به بطولاتنا من حسن تنظيم ومكانة عالمية، ونحن أول دولة عربية استضافت أولمبياد الشطرنج، وكان من أفضل البطولات تنظيماً على مستوى العالم».

ومن جانبه قال إبراهيم البناي، رئيس نادي دبي للشطرنج: «البطولة هي الأولى عالمياً بين الأندية، ولها مكانة خاصة لدينا ولدى المشاركين، خاصة أنها على كأس الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم، هناك إقبال كبير على المشاركة، لقد بدأنا قبل عشرين عاماً، واستمرارنا دليل على النجاح، نتطلع للأفضل دائماً ونتمنى التوفيق للجميع».

وقال الدكتور سرحان المعيني، رئيس اتحاد الشطرنج: «تعد البطولة من أقدم البطولات الموجودة على مستوى الدولة وهي من الأفضل بلا شك، لقد بدأت قوية واستمرت كذلك، عدد اللاعبين المشاركين يؤكد نجاح البطولة، خاصة من أصحاب التصنيف العالي، إنها بطولة مميزة ولديها سمعة كبيرة وزيادة قيمة الجوائز جذب العديد من اللاعبين».