شرطة دبي تناقش الإجراءات الأمنية والتنظيمية في ملاعب كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس العميد راشد الفلاسي، مدير إدارة الطوارئ بالوكالة، في قاعة الاجتماعات بالإدارة العامة لشرطة دبي، اجتماعاً لمناقشة الاجراءات الأمنية والتنظيمية في ملاعب كرة القدم لدوري الخليج العربي، بحضور وليد الحوسني، المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين والمقدم محمد أهلي ضابط ارتباط نادي شباب الأهلي، والرائد أحمد الحداد، ضابط ارتباط نادي النصر، والرائد عبدالله طارش العميمي ضابط الحملة التوعوية «التزامكم سعادة»، وعدد من ضباط ارتباط الأندية الرياضية في إدارة الطوارئ .

ورحب العميد الفلاسي بالحضور وقال إن الاجتماع يأتي امتثالاً لتوجيهات اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، الذي وجه بالاجتماع مع لجنة دوري المحترفين لمناقشة الإجراءات الأمنية والتنظيمية ومراجعة قوائم الممنوعات والمحظورات.

ووجه بتثقيف الجمهور، كما وجه فريق حملة «التزامكم سعادة» بالزيارات الميدانية للمدارس والأندية للترويج للحملة وتشجيع عشاق كرة القدم ودعوتهم للتشجيع الحضاري وعكس صورة مشرفة عن ثقافة الرياضة في الإمارات. وطالب العميد الفلاسي الحضور بالتنسيق والتواصل والاستمرار في الاجتماعات لتفادي العوائق والسلبيات والعمل بروح الفريق الواحد.