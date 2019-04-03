يد الشارقة تعود من الكويت ببرونزية الأندية الآسيوية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

وصلت بعثة نادي الشارقة لكرة اليد أمس، إلى أرض الدولة قادمة من الكويت بعد أن حصد فريق رجال كرة اليد، الميدالية البرونزية للنسخة ال21 من بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد التي استضافتها الكويت خلال الأسبوعين الماضيين بمشاركة 13 فريقًا يمثلون 11 دولة آسيوية، وجاء تتويج الملك بإنجاز ثالث آسيا وتسلم لاعبوه الميداليات البرونزية من الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وكان الشارقة قد أنهى مشواره في البطولة الآسيوية بفوز غالٍ على فريق نادي الكويت الكويتي مستضيف البطولة، وتألق نجوم الشارقة بصورة جماعية في مباراة مسك الختام، واستحق الفريق المركز الثالث عن جدارة، ويعتبر المركز الثالث إنجازاً كبيراً لفريق الشارقة ولكرة اليد الإماراتية ويحسب أيضاً للإدارة الشرقاوية العليا، إذ تعتبر الميدالية البرونزية هي أفضل إنجاز لليد الشرقاوية خلال مشاركاتها في كأس الأندية الآسيوية، خصوصاً وأن الفرق المشاركة تضم عدداً من المحترفين الأجانب الذين يتميزون بالقوة، ويبدو أن الرسم البياني يسير في تصاعد؛ حيث أحرز المركز الرابع في بطولة الموسم الماضي التي أقيمت في الهند.

مكتسبات كبيرة

وأعرب سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، عن سعادته بإنجاز فريق اليد الشرقاوية، وقال: «حقق الفريق مكتسببات كبية من مشاركته الآسيوية، أبرزها أن المدرب أشرك جميع اللاعبين وكل لاعب حصل على فرصة المشاركة في هذا المحفل القاري، واكتسب لاعبو الفريق خبرات كبيرة من خلال مواجهة فرق تشكل منتخبات عالمية، ونقول للاعبي الشارقة: لقد شرفتم كرة اليد الإماراتية بتمثيل الدولة خير تمثيل، وكل الشكر لوفد نادي الشارقة برئاسة محمد عبيد الحصان الذي مثلنا في آسيوية اليد خير تمثيل».

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وأضاف: «حرصت على زيارة البعثة وحضرت أولى مباريات الفريق في بطولة الأندية الآسيوية بالكويت، وكنت على ثقة أن الفريق سيصل إلى نصف النهائي وسيكون منافساً قوياً وشكري الخاص إلى خالد الغانم رئيس اللجنة المنظمة ورئيس نادي الكويت الكويتي على التنظيم الرائع والمميز».

8 بطولات

وأعرب محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، عن سعادته بوصول الشارقة إلى منصة التتويج في هذا المحفل الآسيوي، وقال: «الحمد لله على الفوز بالميدالية البرونزية، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي على أدائهم وجهودهم».

وأضاف الحصان: «نحن في نادي الشارقة نحرص على أن يكون العمل وفق منظومة وأهداف، وأول شيء فكرنا فيه ودعمناه هو الاعتماد على أبناء النادي الذين يشكلون العمود الفقري للفريق». وتابع بالقول: أثمن تضافر جهود جميع الإدارات السابقة للنادي في بناء فرق النادي، ثم جاءت الإدارة الحالية برئاسة سالم عبيد الحصان الشامسي ونائبه محمد جمعة بن هندي وأكملت المشوار، وبالفعل في آخر عامين حصدنا 8 بطولات محلية، وهم كأس نائب رئيس الدولة 2016 ثم لقبين للدوري توالياً، ثم ثلاثية متتابعة في كأس الإمارات وبطولتين للسوبر 2017 و2018».

وأضاف الحصان: «طموحنا يتطور باستمرار، جئنا إلى الكويت ولدينا رغبة قوية للوصول لأبعد نقطة في البطولة، والحمد لله وصلنا إلى منصة التتويج بعد أن كنا في المركز الرابع بالنسخة الماضية في الهند، ورغم صعوبة وقوة المنافسة بمواجهة أندية متمرسة في المشاركات الدولية، وبعضها كل قائمتها من المحترفين إلاّ أن لاعبينا استطاعوا مجاراة هذه الفرق والأهم أنهم يكتسبون خبرات في كل نسخة نشارك فيها».

وتوجّه الحصان بالشكر للاتحاد الآسيوي، على جهوده وحرصه على جمع الأندية الآسيوية في هذا المحفل سنوياً، كما خص بالشكر دولة الكويت الشقيقة ونادي الكويت على حسن الضيافة وروعة التنظيم.