النصر بطلاً لزوجي رجال الطاولة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اقتنص لاعب النصر نبيل الزرعوني وزميله مروان منصور لقب بطولة الدولة لزوجي رجال الطاولة بعد تغلبهما في المباراة النهائية على زميليهما راشد عبد الحميد وراشد محمد في حين تقاسم المركز الثالث كل من حامد حافظ ويوسف عباس مع عبدالله البلوشي وصلاح الدين عبد الحميد وجميعهم من نادي شباب الأهلي دبي.

وفي مسابقة زوجي الناشئين، فاز لاعبا الشارقة محمد محمود وعبدالله يوسف بالمركز الأول بعد فوزهما في المباراة النهائية على لاعبّي شباب الأهلي علي الدمرداش وحمدان عبدالحميد، بينما تقاسم المركز الثالث كل من يوسف اليافي وبدر خميس من شباب الأهلي مع محمد طارق ومنصور عبدالله من الشارقة.

هذا وتقترب مباريات الدوري العام للفئات المختلفة من نهايتها واقترب الوصل من الفوز بدوري الرجال بعد تغلبه على شباب الأهلي للمرة الثانية هذا الموسم، وتتبقى للوصل مباراتان مع النصر والشارقة ويكفيه الفوز في أي منهما ليحصد اللقب.