جوارديولا يحجز 3 ليالٍ في لندن استعداداً ل «معركة بريطانيا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يواجه فريق المدرب الأسباني بيب جوارديولا، مرحلة مملوءة بالتحديات، سواء على صعيد الدوري أو أوروبا أو كأس الرابطة. وذكر تقرير أن مدرب مانشستر سيتي، سيبقي لاعبيه 3 أيام في العاصمة لندن بعد مباراة نصف نهائي الكأس أمام برايتون يوم السبت، كي يكون في أفضل لياقة لمواجهة غريمه توتنهام في مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء. ويريد جوارديولا إراحة لاعبيه من عناء السفر، كما أن التمرينات المستمرة على مدى 72 ساعة ستكون أفضل استعداد للمواجهة التي أطلقت عليها وسائل الإعلام البريطانية، «معركة بريطانيا» في ويمبلي. ولم يسبق للمدرب أن أبقى لاعبيه بعيداً عن منازلهم لمدة طويلة، لكنه يدرك أن الموسم في نهايته وأن لا مكان للدلال إذا ما أراد إحراز الرباعية.

وعلى صعيد توتنهام، سخر المقدم التلفزيوني الشهير بيرس مورجان مشجع أرسنال من النجم هاري كين، وذلك بعد خطف المدفعجية المركز الثالث من توتنهام عقب الفوز على نيوكاسل 2- صفر بقدم الويلزي آرون رامسي الذي خرج بإصابة في الدقيقة 66 والفرنسي ألكسندر لاكازيت. ونشر بيرس تغريدة بعد 10 دقائق من المباراة كتب فيها: «مرحباً صديقي، هاري كين» مرفقة بصورة ترتيب الدوري الإنجليزي. المركز الثالث هو أفضل نتيجة وصلها أرسنال منذ فبراير 2017، فيما خسر توتنهام مباراته العاشرة في الدوري يوم الأحد أمام ليفربول وينافس اليونايتد وتشيلسي على مركزه الرابع.

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وسبق لبيرس أن خسر رهاناً مع بيتر كراوتش واضطر لارتداء قميص توتنهام على مضض، لكن مقدم برنامج «صباح الخير بريطانيا» عاد ليستعرض عضلاته مجدداً بعد مشاهدة الفرنسي لاكازيت وهو يحتفل بأصابعه الثلاثة.

جدول أرسنال فيما تبقى من الدوري، أسهل من توتنهام الذي سيلعب 5 من مبارياته ال7 المتبقية في ملعبه الجديد الذي لم يتعود عليه بعد، وأول مواجهة ستكون أمام كريستال بالاس اليوم. أرسنال في المقابل سيلعب مباراتين فقط على أرضه، ويواجه ايفرتون وواتفورد وولفرهامبتون وليستر سيتي وبيرنلي.

وشارك الألماني مسعود أوزيل، الذي قدم أداء لافتاً أمام نيوكاسل، السعادة مع المشجعين بالفوز العاشر على التوالي في ملعبه بموسم واحد لأول مرة منذ عام 1998، وقال: «بالطبع نحن سعداء لأننا تقدمنا على توتنهام، نريد كل ما تبقى من نقاط الموسم. الجميع لعب بشكل مميز وأهدف لمساعدة الفريق دائماً». ووصف المدرب ايمري الفوز بأنه جاء في توقيت رائع وأضاف عن أوزيل: «لديه الموهبة والإمكانيات عندما يقدم أفضل أداء. إنه يلعب كما نريد تكتيكياً ويمنح الفريق أفضلية».