هدف قاتل لسواريز ينقذ برشلونة أمام فياريال

اسماء السيد - أنقذ المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز فريقه برشلونة المتصدر من الخسارة أمام مضيفه فياريال في المرحلة الثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم، بتسجيله هدفا في توقيت قاتل منح حامل اللقب التعادل 4-4 بعد مباراة مثيرة.

وتقدم برشلونة بداية بثنائية نظيفة، قبل أن يعادل فياريال ويتقدم 4-2 قبل عشر دقائق من النهاية، ليعود برشلونة ويسجل هدفين في الدقائق الأخيرة وينتزع نقطة بعدما دفع مدربه إرنستو فالفيردي بالأرجنتيني ليونيل ميسي والكرواتي إيفان راكيتيتش اللذين كانا على مقاعد البدلاء.

لكن التعادل أفقد برشلونة نقطتين في سعيه للاحتفاظ بلقبه في الليغا، اذ أتى بعد تحقيق مطارده المباشر أتلتيكو مدريد فوزا صعبا على ضيفه جيرونا بثنائية للأوروغوياني دييغو غودين والفرنسي أنطوان غريزمان.

وبذلك، تقلص الفارق بين برشلونة وأتلتيكو الى ثماني نقاط، قبل أيام من مباراتهما المرتقبة في المرحلة الحادية والثلاثين على أرض النادي الكاتالوني في ملعب كامب نو السبت، والتي ستشكل نتيجتها محطة مفصلية في مسار اللقب هذا الموسم.

وشهدت مباراة برشلونة وفياريال تبدلا في دفة القيادة في مراحلها المختلفة، اذ بدأت بسيطرة كبيرة للنادي الكاتالوني ترجمت بهدفين سريعين عبر البرازيلي فيليبي كوتينيو (12) ومواطنه مالكوم (16)، قبل ان يسجل فياريال أربعة أهداف موزعة بين الشوطين، عبر النيجيري سامويل شوكويزي (23)، والكاميروني كارل توكو إيكامبي (50)، وفيسينتي إيبورا (62) والكولومبي كارلوس باكا (80).

وفي حين بدت المباراة متجهة الى نتيجة قاسية ضد برشلونة، أنقذ ثنائي الهجوم ميسي وسواريز الموقف، بتسجيل الأول هدفا من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 90، أتبعها سواريز بتسديدة صاروخية بيسراه (90+3).

- أتلتيكو يستعين بالفيديو -

وقبل مباراة برشلونة، كانت تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم ("في ايه آر") وغريزمان قد أبقيا على آمال أتلتيكو بمنافسة برشلونة على اللقب.

وانتظر أتلتيكو حتى الدقيقة 76 لافتتاح التسجيل، وذلك بهدف لمدافعه الدولي الأوروغوياني دييغو غودين. وأتى الهدف الرأسي بعدما تصدى حارس جيرونا غوركا إيرايثوث لكرة رأسية من المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، لتعود الى غودين غير المراقب، فتابعها بسهولة في المرمى.

لكن حكم المباراة ألغى الهدف بداعي وجود تسلل على غريزمان لدى بداية المحاولة، لكنه أعاد احتسابه بعد الاستعانة بتقنية الفيديو، معتبرا أن المهاجم الدولي الفرنسي لم يكن في وضع تسلل.

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وفي الوقت بدل الضائع، تمكن غريزمان من كسر الصوم عن التهديف الذي لازمه في المباريات السبع الماضية، اذ وصلته الكرة بعد هجمة مرتدة سريعة، فانفرد بحارس جيرونا ولعبها ساقطة "لوب" من فوقه.

وحقق أتلتيكو المطلوب على ملعبه واندا متروبوليتانو أمام مدرجات بقيت أجزاء عدة منها شاغرة، وحقق فوزه الأول على جيرونا في مباراة رسمية بعد خمسة تعادلات.

وشهد اللقاء فرصا محدودة من الطرفين.

وكان جيرونا الطرف الأكثر نشاطا في الشوط الأول، لاسيما من خلال مهاجمه العاجي سايدو دومبيا الذي أتيحت له محاولتان بالرأس تصدى لهما الحارس السلوفيني لأتلتيكو يان أوبلاك في الدقيقتين 3 و34.

لكن أخطر فرص الشوط أتت من خلال محاولة صاروخية للاعب خط وسط أتلتيكو كوكي، لكن تسديدته من خارج منطقة الجزاء ارتدت من أسفل عارضة مرمى حارس جيرونا إيرايثوث (39).

وفي الشوط الثاني، أقدم ساوول زميل كوكي على محاولة مماثلة من خارج المنطقة، لكن تسديدته في الدقيقة 64 ارتدت من حارس المرمى.

ملخص مباراة برشلونة وفياريال:

ملخص مباراة أتلتيكو وجيرونا:

ملخص مباراة إسبانيول وخيتافي: