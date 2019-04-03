شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينعي سعد سليط نجم المنصورة السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ونائب رئيس الاتحاد و أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والمدير التنفيذي ومديرو الإدارات ورؤساء اللجان والأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية اللاعب الدولي السابق سعد سليط نجم فريق نادي المنصورة في السبعينيات . توفى فى الخامسة مساء أمس سعد سليط نجم مصر ونادي المنصورة في عصرها الذهبي بعد صراع طويل مع المرض. Advertisements ومن المقرر أن يتم تشيع الجنازة غدًا من الجامع الكبير بمدينة المنصورة على أن يتم تلقى العزاء بالسرادق المقام بنادى المنصورة عقب صلاة العشاء.

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