شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتأهل لنصف نهائى دورى السوبر بالفوز على سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ الأهلى نصف نهائى دورى السوبر لكرة السلة، بعد نجاحه فى الفوز على سموحة 74-68، فى المباراة الفاصلة التى جرت بينهما بملعب صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان الفريقان تبادلا الفوز بينهما كل مباراتى الذهاب والإياب، ليدخلا فى مباراة فاصلة فى الدور الإقصائى "الأفضل من 3".

ويواجه الأهلى فى نصف النهائى بنظام "الأفضل من 5"، فريق الزمالك الذى تأهل بعد تخطى سبورتنج، فى مباراتين، فيما يواجه الاتحاد السكندرى فريق الجزيرة.