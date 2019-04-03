شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى: عقوبة ضد حسين الشحات بعد الاعتراض على التغيير أمام الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى، أنه تقرر تغريم حسين الشحات صانع ألعاب الفريق مالياً وفقا للائحة الجزاءات بالنادي بعد اعتراضه علي التغيير في مواجهة الاتحاد السكندري مساء الثلاثاء بالدوري التى فاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة. Advertisements ورفض عبد الحفيظ الاعلان عن قيمة الغرامة ، مؤكداً ان هناك قواعد ثابته لا تتغير ولا يتم السماح لاي لاعب بتخطيها. كان حسين الشحات قد ابدى غضبه الشديد بعد خروجه من مواجهة الاتحاد السكندرى، ونزول رمضان صبحى بدلاً منه فى المباراة التى جمعتهما اليوم ، ورفض الشحات مصافحة الجهاز الفنى وأبدى غضبه بعد الخروج من مواجهة زعيم الثغر.

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